Ülkemizde pek tanınmayan ancak uzun süredir hakkında sızıntı bilgiler yayınlanan UMIDIGI One Max telefonu, nihayet resmi olarak tanıtıldı. One Max, UMIDIGI One ile birlikte bu yılın Temmuz ayında başlatılan UMIDIGI One Pro’nun daha da yükseltilmiş versiyonu oldu. 10 Aralık‘tan itibaren 179.99 Dolar ile satışa sunulacak bir bütçe telefonu olarak oldukça iyi diyebiliriz.

UMIDIGI One Max modelinin özellikleri arasında gelişmiş hücre içi teknoloji tarafından desteklenen bir 6.3inçlik 19:9 ekran gövde oranına sahip su damlası çentiği bulunan bir ekran vardır. Su damlası çentik tasarımının kullanılması, ekranın oldukça etkileyici hale getirmiştir. Bu sayede %91.5’lik bir ekran oranına ulaşmıştır. Yüksek ekran oranının yanı sıra, One Max de 18W hızlı şarj desteği, 15W kablosuz şarj ile bir 4150mAh batarya kapasitesi var.

UMIDIGI One Max, 4GB LPDDR4X RAM ile güçlendirilen MediaTek Helio P23 işlemci tarafından desteklenmektedir. Bu da ağır oyun oynayan kullanıcılar için sorunsuz bir oyun deneyimi sunar. Cihaz ayrıca büyük 128GB dahili depolama alanına sahiptir.

UMIDIGI One Max 1 - 3

Telefonun arkada tarafında 12MP+5MP çift kamera kurulumu var. Ana sensör, f/2.0 diyafram aralığındadır ve geniş 1/2.8 inçlik optik formatlı bir OV12870 sensörüne sahiptir. İkinci kamera, Bokeh fotoğraflarını çekebilecek özelliğe sahiptir. Öte yandan, ön tarafında 16MP yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alır.

Ayrıca yeni telefon, güç düğmesinin üstünde yan tarafına monte edilen bir parmak izi sensörüne sahiptir. Bunlara ek olarak cihazda çift hoparlör sistemi ve NFC özelliği bulunur. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo‘dur.