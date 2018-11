Umidigi One Max Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

Henüz Türkiye’de yaygın bir marka olmayan Umidigi yeni bir telefon ile gündeme oturmuş gibi gözüküyor. Çinli akıllı telefon üreticisi UMIDIGI, bu sene ürün tanıtımlarında duyurmuş olduğu cihazlarla yıla damgasını vurmuştu . Yakın zamanda şirketin premium modelleri olan UMIDIGI A3 ve UMIDIGI A3 Pro piyasaya sürülmüştü.

Hatta şirket, birkaç gün önce Uwatch akıllı saatini bile satışa sunmuştu. UMIDIGI One ve One Pro modelleri ise birkaç ay önce UMIDIGI One amiral gemisi serisinin altında mağazalarda ki yerini almıştı. Şirket bu seriyi UMIDIGI One Max akıllı telefonu ile devam ettirmeyi planlıyor gibi gözükmektedir.

Telefonun teknik özelliklerini ve detaylarını barındıran bir posterin sızdırılması telefonun çıkacağını netleştirmiş oldu.

Hem adından hemde posterde yer alan resminde de anlaşılacağı gibi UMIDIGI One Max geniş bir ekrana sahiptir. Detaylar 6.3 inçlik su damlası çentikli bir ekranı öne çıkarır. Ancak çözünürlük şu anda bilinmemektedir. Cihaz ayrıca 128 GB’lık depolama alanına sahip biçimde listeleniyor. Belki de sadece sürümlerinden birisinin depolama alanı bu kadardır. Ayrıca kapasitesi arttırılmış 4,150 mAh bataryaya sahiptir.

Tasarıma daha da yakından bakıldığında öne çıkan ilk özellik çentik oluyor. Çentik geniş bir ekran üzerinde sadece selfie kameralarını barındırıyor. İki kenardaki çerçeveler oldukça incedir. Alt ve üst kenar çerçeveleri ise en minimum seviyeye kadar küçültülmüştür.

Arkada tarafında sol üst köşede iki adet dikey yerleştirilmiş kameranın yanı sıra bir LED flaş vardır. Arka tarafının rengi Huawei P20 Pro‘nun Alacakaranlık rengine benzemektedir.