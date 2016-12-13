Cepkolik

Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri

Cepkolik » Oyun » Sistem Gereksinimleri » Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri
13-12-2016
3942
64

Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri detayları belli olsu. Oyunu dilediğiniz performansta oynamak için haberimize mutlaka göz atın. Bu oyunun official ismi “Uncharted 4: A Thief’s End” diye geçiyor. Pek çoğumuz için söylenmesi zor olduğundan biz de Uncharted 4 olarak makalemizde bu adı kullanacağız.

Uncharted 4 Serinin muhtemelen son versiyonu olacak. Bu nedenle bu oyunun meraklıları epey üzüleceğe benziyor. Ama üzülmeden önce de Uncharted 4’ün keyfine varmalılar diye düşünüyorum. Daha önceki versiyonu olan Uncharted 3 oyunu oynanınışı oldukça kolay  ve grafik performansı olsun, sesler ve oyun akışı olsun tek kelime ile muhteşemdi denebilir.

Uncharted 4 versiyonunun da en az önceki versiyonu kadar başarılı olacağını düşünsek yanılmayız sanırım. Biliyorsunuz bu oyun aslında PS için yapılmış bir oyun. Fakat PC için de gelme ihtimali var. Bu nedenle sizlere Uncharted 4 sistem gereksinimlerini aktarmak isteriz.

Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri

Yorum alanını kullanarak bizlere bilgisayarınızın Uncharted 4′ü kaldırıp kaldırmayacağını sorabilirsiniz. Deneyimli oyun sever arkadaşlarımız sizlere yanıt vermekten keyif duyacaktır. Lafı faza uzatmadan sizlere Uncharted 4 için minumum PC sistem gereksinimlerini aktaralım.

Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i5 2400s – 2.5 GHz ya da AMD FX 6350 – 3.9 GHz
  • RAM: 6 GB
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 (2 GB)
  • Gerekli Boş Sabitdisk Kapasitesi: 50 GB
  • Direct X: 9.oC

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 – 64 Bit
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz veya AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 270 (4 GB)
  • Gerekli Boş Sabitdisk Kapasitesi: 50 GB
  • Direct X: 9.0C

Arkadaşlar oyunun sistem gereksinimlerinde değişiklik olabilir. Bu nedenle lütfen bilgisayarınızın sistem gereksinimlerini yorum alanından bizlerle paylaşın. Kaldırıp kaldırmayacağını sizlere aktaralım. Daha sonra sistem gereksinimleri açıklanan verilere göre tekrar revize edilecektir. Haberimizi okuduğunuz için teşekkürler…

Uncharted 4 videosu

Uncharted 4: A Thief’s End oyunu hakkında düşüncelerinizi, yorumlarınızı sormak istediğiniz ne olursa lütfen aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere ve uzman oyun sever kullanıcılarımıza aktarın. Bu sayede bilgi paylaşımı yapabilir ve bilmediğimiz pek çok konuda deneyim sahibi olabiliriz. Bilgisayarınız hakkında da kaldırıp kaldıramayacağını ya da hangi ayarlarda oynayacağınızı lütfen bizlere iletin. İyi oyunlar..

Güncelleme: 08.11.2016 – Saat: 17:43

Oyun hakkında ne gibi seviyelerde görüntüler elde ediyorsunuz arkadaşlar. Lütfen deneyimlerinizi paylaşır mısınız ?

Etiketler
Oyun Haberleri
64 Yorum “Uncharted 4 Sistem Gereksinimleri

    FelipeMelo
    //

    Benim bilgisayarım Lenovo Y-70 Touch

    NVidia GeForce GTX 860M var.
    İ7-4***( hatırlamıyorum). İşlemci var 2.5 GHz otomatik boost ile 3.5 çıkabiliyor.
    16 GB DDR3 Ram var.
    1 TB HDD ve 8 GB SSHD var

      Kardeş 4gb ekran kartı 256 bit ve ustu olursa her oyunu acar

    delioglan2
    //

    Samsung Np350v5c s0ftr
    Intel Core i7 3630QM 2,4 gHz

    AMD Radeon HD 7670M 2 GB grafik kartı
    Bellek 8GB ddr3

    sadece ram uymuyo ram da 4 gb

      Selin Polat Yazar
      //

      Minumum sistem gereksinimlerinde oynabilirsiniz. RAM’inizin diğer özellikleri iyiyse ? nedir tam olarak mhz hızı falan ?

    AMD FX 8350 CPU
    MSI GTX 960×2 SLI GPU
    24 GB RAM
    Sistem bu hocam

    Selin Polat Yazar
    //

    Doğukan Sen bu ayarlarla çok rahat bi şekilde ileri seviye oyunu oynayabilirsin. Doğru ayarları seçtiğinden emin ol sadece, custom’dan zorlayabilirsin.

    ismini vermek istemeyen kişi
    //

    4 gb ram var kaldırırmı

      ismini vermek istemeyen kişi
      //

      64 bit ghz 2.40

        Selin Polat Yazar
        //

        Eğer ki arka planda başka uygulamaları çalıştırmaz ve RAM tasarrufu sağlarsanız minimum ayarlarda oynayabilirsiniz.

          ismini vermek istemeyen kişi
          //

          pc yanmasın sonra

    Intel(R) Core (TM) i3-4160 CPU 3.60 GHZ 4
    4,00 GB Ram
    Oynuyabilir miyim Rahatlıkta Cevap Verirseniz Sevinirim

      Selin Polat Yazar
      //

      Minimum ayarların çok az altında sayılabilir fakat adamlar onu açıklarken sorunsuz oynanabilir diye belirliyorlar genelde, Eğer siz Ram’in kullanması gereken diğer uygulamaları kapatırsanız sıkıntı olmayacaktır.

    İ3 6100 asus gtx 950 2 gb 128 bit kingston hypre fury 8 gb 2133 mhz kaldirir mi ?

      Selin Polat Yazar
      //

      Ekran kartı ve işlemci değil de RAM sıkıntı yaratabilir, Test etmedik, ama belki test eden arkadaşlar olur ve buraya yazabilirler.

        Ben oynayabileceğini düşünüyorum inşallah da oynar çünkü bu özellikler fps olarakta 2016 oyunlarda ful performans sergiliyor yine de teşekkür ederim

    Intel(R) Core (TM) i5 4 GB RAM 2.70 Ghz Nvidia geforce 820m

      Selin Polat Yazar
      //

      Minumum seviyelerde çok rahat oynayabilirsiniz. Sadece arka planda RAM tüketen uygulamalar olmadığından emin olun.

    isimsizkovboy
    //

    nvidia 830m 2 gb 1.1 gpu frekansı
    intel core i3 5010u 2.10 ghz
    8gb ddr3 ram

      Selin Polat Yazar
      //

      Selam isimsiz kovboy, Senin sistemin büyük bi ihtimal kaldırır, zaten yukarda senin sisteme benzer olan arkadaşlar da mevcut, onlarda muhtemelen oyunu sorunsuz oynadı 🙂

    Güçlü Oyun
    //

    Intel(R) Core(TM) i3 -3210 CPU @ 3.20 GHZ 4,00 GB RAM pc kaldırırmı ?????

      Selin Polat Yazar
      //

      Sizin sisteminiz kaldırmayabilir, Ekran kartınızı bilmiyorum ama benzer oyunları oynayabiliyor musunuz ? En azından bi karşılaştırma yapabiliriz.

        Güçlü Oyun
        //

        mesela nasıl bi oyun bende örneğin Rust çalışıyor bide ekran karına nerden bakıcaz onu unuttumda ?

          Selin Polat Yazar
          //

          Bilgisayarın sistem özelliklerinden bakabilirsin, ya da run kısmına regedit yazarak görebilirsin. Kıyaslama olarak da Battlefield, Call of Duty gibi oyunları düşünmelisin.

            Güçlü Oyun
            //

            ben öle oyunları indirmedim ekran kartı nı nasıl öğrenecemi anlatsan bende sana direk yazsam sende kaldırıp kaldırmadını sölersin ?????

            Güçlü Oyun
            //

            ekran kartımın bilgilerini nerden öğrenebilirim ?

          Selin Polat Yazar
          //

          yukarıda anlattım, regedit yazman lazım arama kutusuna, sana bi ekranda bilgisayarının özelliklerini aktaracak.

            Güçlü Oyun
            //

            regedit den nasıl öğrenicem orda binlerce dosya çıkıyor bende

    Emir Serbest
    //

    8gb ram
    2gb Nvidia GT840m ekran kartı
    2.3 ghz boost ile 3.3 ghz
    intel core i7 işlemci hangi ayarlarda oynarım veya kaldırırmı?

      Selin Polat Yazar
      //

      En ideale yakın ayarlarda oynayabilirsiniz, oyunu açmadan önce RAM tüketecek uygulamaları kapatırsanız daha iyi performans alırsınız. Siz öncelike maximum ayarları zorlayın, kasma yaşarsanız ayarları küçülterek ilerlersiniz.

    AMD A10-7870K APU ile çalıştıra bilirmiyiz 8gb 2400Mh ram r7 370 gaming 2g ekran karyı ile açabilirmiyiz

      Selin Polat Yazar
      //

      Sizin donanımlarınız da oldukça iyi, size de tavsiyem maximum ayarlara yakın seviye olacaktır.

    AMD FX (6300) 3.5 ghz POWERCOLOR R9 270 (2 GB) 8 GB RAM DDR3 1600 MHZ 600 WAT POWER HOCAM SİSTEM BU

      Selin Polat Yazar
      //

      Çok rahat kaldırır. Hatta en yüksek ayarlarda deneyebilir misin ? takılma ihtimali düşük olmalı.

    Abdulkadir
    //

    Lenovo G50-70 bilgisayarım kaldırır mı ram: 4 gb

      Selin Polat Yazar
      //

      Lenovo G50-70’un pek çok modeli var, Eğer i3’lü versiyon ise kaldıramaz muhtemelen. i5 ise minimum ayarlarda çalışır diye umuyorum. Detaylı bilgi verebilir misin ?

        Abdulkadir
        //

        İ5 li versiyon

        Abdulkadir
        //

        İntel core i 5

          Selin Polat Yazar
          //

          Çalıştırması lazım büyük bi ihtimal. Sistem gereksinimleri sıkıntı olmasın diye biraz yüksek açıklanır genelde. O yüzden zaten yorum kısmında paylaşım yapıyoruz 🙂

    İntel core i5 4210U 4 gb ram DDR3 1600 MHZ AMD radeon r5 M230 2gb ekran kartı

      Selin Polat Yazar
      //

      Minimum ayarlarda oynanabilir düzeyde donanımların var. Test ettikten sonra yorumlarını bizimle paylaşır mısın?

        4 gb ram almayı düşünüyorum 4 gb daha alsam daha iyi çalışır mı

    Valla ben oynuyorum şuanda en ufak kasma yok maşallah sistem canavar oyun canavar nazar değmesin oyun bi harika herkese tavsiye ederim 😀

      Selin Polat Yazar
      //

      En yüksek ayarları denedin mi Hüseyin ? Yorumlarını ilet bizlere lütfen. Oyuna diyecek laf yok onu biliyoruz 🙂 ama keşke herkes oynayabilse.

    AMD Athlon(tm)II X3 440 Processor 3.00 GHz
    8 gb ram
    64 bit
    1 gb ekran kartı markasını bilmiyorum 300 tl degerinde

      Selin Polat Yazar
      //

      Tabii ki çalıştırır bu donanımlarla. Hatta ortanın üzerinde bile oynayabilirsiniz.

    1920x1080p çözünürlükte ayarların yarısıda yüksekte oynuyorum fazla da kasma yapmadı bende

    Intel Core i7 2.4ghz

    Ram=4gb

    Nvidia GeForce GTX 550TI

      Oyunu arka planda RAM tüketen programlarını kapatırsan çok rahat oynarsın.

    Intel Core i7 2.4ghz

    Ram=4gb

    Nvidia GeForce GTX 550TI

    Kaldırırmı acil

      Selin Polat Yazar
      //

      Kaldırır tabii ki,

    intel core i5 -2410M CPU 2.30 GHZ 4.00 GB RAM 64 BİT İŞLETİM SİSTEMİ WİNDOWS 7 PROFESSİONAL 2009 MİCROSOFT CORPORATİON SERVİCE PACK 1

    8 gb ram işlemci: amd fx ™ -6300 six 3.5 ghz directx 11 ekran kartı amd radeon hf 6570 yaklaşık toplam belleği 754 mb lütfen acill

    morfimorfi
    //

    intel i3 370
    8 gb ram
    gtx 960 4 gb ekran kartı

    inetl(r) core(tm) i5-3210m CPU @2.50GHZ
    RAM:8 GB
    64 BİT WİNDOWS 7
    EKRAN KARTI : İNTEL (R) HD GRAPHİCS 4000
    kaldırırmı

    lenovo intel core i7 5500U CPU 2.40GHZ 8GB RAM 4GB EKRAN KARTI 64 BİT KALDIRIR MI ??

    Asus Pro Realtek Notebook
    8GB Ram
    2GB Nvidia Ge Force 920M
    1TB Hard disk
    Intel Core İ7 5.Nesil 2.40 Ghz
    Kaldırır mı?

    8 GB ram
    r7 370 Series 6117MB ram
    AMD FX(tm)-4300 Quad-Core Processor 3.80GHz işlemci
    64 bit işletim sistemi
    yaklaşık kaç fps alırım ?

    msi a68hm-e33 v2 anakart 8gb ram 2gb ekran kartı kaldırırmı

      Test edildi ve onaylandı: arka plandaki uygulamalarınızı kapattığınızda kesinlikle kaldırıyor. Sadece full ayarlarda oynatmıyor. Orta ya da düşük ayarlarda oynayabilrisin.

    uncharted 4 playstation için diyorlar pc nası olacak

    İşlemci : i3 540 3.6ghz
    ram : ddr3 4gb
    ekran kartı : amd r7 360 128 bit
    win 8.1 işletim sistemi oynarmıyım oynarsam hangi ayarlarda.

    Intel Core i7 2.60 Ghz TurboBoost 3.5 işlemci
    16 GB Kingston Ram 2133 Mhz
    Nvidia GeForce GTX950M Ekran Kartı 4GB

    Yorumunuz?

      uğur sen pc içinmi diyosun playstations içinmi bu oyuna playstations için diyolar pcye nası oynayacaz biliyomsuun

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*