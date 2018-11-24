Unihertz Atom, bir yeraltı akıllı telefon üreticisinin 2018 yılında piyasaya sürdüğü en yenilikçi telefonlardan biri. Kendine has özellikleri sayesinde, Şangay merkezli şirket Kickstarter kampanyası düzenleyip, resmi lansmanından önce 1 milyon dolardan fazla fona sahip oldu.

Büyük ekranlar, küçük çerçeveler, şık cam gövdeler ve dahası, bunlar akıllı telefonların son birkaç yıl boyunca ilerlediği özelliklerin tümü. Ancak Unihertz Atom akıllı telefonunda bu özelliklerden hiçbiri yok. Belkide bu yüzden telefonu satın almak isteyebilirsiniz. Hatta dünyanın en küçük ve en sağlam 4G destekli akıllı telefonu demek de yanlış olmaz.

Şimdi de bu küçük ama bir o kadar sağlamlığı ile ön plana gelen akıllı telefonun incelemesinde neden bu bu kadar pahalı, özellikleri neler ve niçin alabilirsiniz gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

CPU: Mediatek Helio P23 MT6763

Mediatek Helio P23 MT6763 GPU: Mali-G71

Mali-G71 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB

64GB Ekran Boyutu: 2.45-inch

2.45-inch Çözünürlük: 432 x 230

432 x 230 Ağırlık: 107g

107g Boyut: 97 x 45 x 19mm

97 x 45 x 19mm Selfie Kamerası : 8MP

8MP Arka Kamera: 16MP

16MP İşletim Sistemi: Android 8.1

Android 8.1 Batarya: 2.02Ah

Tasarım ve Yapı Kalitesi

Piyasaya sürülen her sağlam telefon gibi, Unihertz Atom da görünüş olarak pek çekici gelmiyor. Sonuçta biraz kaba bir tasarıma sahip. Ancak boyutu ve yapı kalitesi herkesi şaşırtacaktır. Sadece 97x45x18 mm ölçülerinde ve sadece 108 gram ağırlığındadır. Fakat boyutuna göre biraz daha ağır olduğu bir gerçektir.

Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, şimdiye kadar piyasaya sürülen en küçük 4G destekli dayanıklı bir telefondur. Dayanıklı telefonlar en zorlu ortamlarda kullanılabilen genellikle küçük boyutlu ve hantal olmayan özelliklere sahip telefonlar olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla hem sağlamlık hemde küçük bir kompakt telefon isteyenler için ideal bir seçenek oluyor.

Unihertz Atom Foto Galerisi 1 - 4

Her cebe sığar ve boyutları sayesinde tek elle kolayca kullanabilirsiniz. İnanılmaz derecede küçük olmasının yanı sıra, boyutlarından dolayı çok sağlam ve dayanıklıdır. Sağlam ve plastikten yapılmış bir siyah gövde ve kırmızı vurgulardan oluşan çok sağlam bir yapıya sahiptir. Ayrıca IP68 sertifikalıdır, böylece toz ve su için endişelenize gerek yoktur.

Dahası elektrik şoku, titreşim ve aşırı sıcaklıklara karşı korunma özelliği var. Ön tarafta bir ön kamera, bir bildirim LED’i ve geri dönmek ve çoklu görev menüsüne erişmek için iki kapasitif tuşun yanı sıra bir parmak izi okuyucusu olarak ikiye katlanan üçüncü bir tuş bulunur.

Parmak izi okuyucusu bir kaç saniye sonra tepki verir ve hiç bir şekilde yanılma payı olmaz. Sağ tarafta önceden yüklenmiş uygulama Zello’yu açan bir bas-konuş düğmesi yer alıyor. Ayrıca sağda harici çevre birimlerini bağlamak için OTG teknolojisini destekleyen bir USB-C bağlantı noktası bulunmaktadır. Sol tarafında ise ses tuşları ve bir çift SIM yuvası buluyor. Her iki yuva da nano-SIM kartlarını destekler ve her iki SIM kart için 4G etkindir. 3,5 mm ses jakı telefonun üst kısmına yerleştirilirken, mono hoparlör arkaya yerleştirilmiştir.

Unihertz Atom Tasarım Galerisi 1 - 6

Ekran

Unihertz Atom en küçük dayanıklı telefondur ve aynı zamanda en küçük ekrana sahiptir. 240×432 piksel çözünürlükte 2.45 inçlik bir ekran boyutu var. Gorilla Glass tarafından korunmaktadır. Ayrıca Gorilla Glass korumasına güvenmemeniz durumunda kutusunda ücretsiz bir ekran koruyucu da bulunmaktadır. Ekran kesinlikle bu cihazın tek gerçek zayıf noktasıdır.

Ancak detaylarına göz atacak olursak, boyutları göz önüne alındığında o kadar dikkat çekici değildir. Öte yandan parlaklığı tatmin edici düzeydedir. Büyük parmaklarınız veya zayıf bir görme gücünüz varsa, kullanımı zor bulacaksınız. Ancak bu sorunlara sahip değilseniz, iyi parlaklık ve mükemmel bir dokunmatik ekran sayesinde, sorun yaşamanız söz konusu değildir. Sadece QWERTY klavye hariç, çünkü buna alışmak biraz zamanınızı alabilir. Şayet isterseniz eski modellerde bulunan T9 klavyesini de seçebilirsiniz.

Donanım ve Performans

Unihertz Atom’un kabının altında hayal kırıklığı yaratan bir orta seviye donanım desteğini bulunuyor. Her senaryoda gerçekten güzel bir performans sağlar ve bu ekran boyutuyla çoklu görevleri aşırı zorlamaz. Bundan dolayı genel performansın pürüzsüz olduğu göz önüne alınır.

İşini büyük ölçüde yapan sekiz çekirdekli MediaTek Helio P20, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı var. Yapılan testlerde Asphalt 9 oyununu seri bir şekilde oynattığı gözlemlenmiştir.

Yazılım

Yazılım bakımından Atom, hiçbir özelleştirmesi olmaksızın Android 8.1 Oreo‘nun bir orjinal sürümüne sahiptir. İçerisine Google hizmetleri dahil edilmiştir ve yalnızca dayanıklı telefonların genellikle gerekli olduğu ortamlarda kullanılabilecek birkaç önceden yüklenmiş uygulama vardır. Sistem düzgün ve hızlı bir şekilde açılır.

Kamera

Geniş bir ışıklandırma varsa bu telefon, hem detay hem de renk üretimi için sizi şaşırtabilecek iyi detaylı dış mekan fotoğrafları yakalayabilir. Renkler, doğrudan güneş ışığı altında biraz farklı olabilir, ancak HDR ayarlayabilir özelliktedir. Ancak düşük ışık koşullarında iyi fotoğraflar çekmeyi umut etmeyin. 16MP çözünürlüğe sahip bir arka kamera var ama çok özel bir şey yok. Ancak makul fiyata satılan küçük ve sağlam bir telefon için yeterlidir. Ön kamera 8MP olup ideal ölçekte bir deneyim sunar.

Unihertz Atom Dış Çekim Örnekleri 1 - 7

Batarya

Küçük bir 2000 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen özelliklerine göre oldukça kısa pil süresine sahip. Ortalamanın altında bir çözünürlüğe sahip küçük bir ekran nedeniyle bataryadan biraz daha fazlasını yapması umuluyordu. Ama burada tam olarak böyle değil. Sağlam telefonların büyük pilleri olması bekleniyor, ancak bu bir istisna. Boyutları ve dolayısıyla sınırlı pil kapasitesi nedeniyle, normal ve sürekli kullanımda 4 saatten fazla ekran süresi elde edemezsiniz.

Genel Değerlendirme

Atom şu anda Unihertz.com adresinden erişilebilen, resmi mağazadaki ön siparişler için hazır durumda. Unihertz Atom, Aralık ayında piyasaya resmi olarak sürülmeye başlayacak. Yaklaşık olarak 250 Dolar gibi bir fiyatla bu şekilde kaliteli bir telefon almak ideal duruyor.

Batarya ve ekran kalitesi beklenilenin altında olduğu için yüksek bir performans beklemeyenlere hitaben yapılmış duruyor. Genel olarak artısı ise kendisi gibi kompakt bir telefon olan Palm Phone‘a göre oldukça sağlam olmasıdır.

Ayrıca telefonun sağlamlık testi için haberimize göz atabilirsiniz.