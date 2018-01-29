Telefon kılıfları ve aksesuarları üreticisi olan ünlü dbrand firması Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus‘a ait ürünleri tanıtırken bugün telefonların kendi fotoğraflarını da paylaşmış oldu.

Samsung‘un önümüzdeki günlerde çıkacak ve en çok beklenen önemli amiral gemisi telefonları yılın ilk yarısının kesinlikle en çok merak edilen telefonları olmuştur. Hangi açıdan olursa olsun bu sene yakın zamanda onlara yaklaşacak hiçbir telefon bizce yok.

Dbrand‘in her zaman olduğu gibi kaliteli karbon fiber, mat, metal, deri ve nihayet ahşaptan olmak üzere neredeyse tüm cihazlar için kullanılabilen oldukça iyi kılıfları var. Bunları arzularınıza göre birleştirmek oldukça basit ve bu da dbrand resmi web sitesinden basitçe yapılabiliyor.

Şimdi işin en can alıcı noktasına gelelim; dbrand‘in web sitesinde haliyle satın almadan önce seçtiğiniz kılıfı örnek olarak göreceğiniz bir örnek cihaz görünür. Evet Galaxy S9 ve S9 Plus için bugün böyle bir örnek model resmen web sitesinde göründü. Şimdiye kadar anlatılan üstüne binlerce dedikodu çıkan tüm Galaxy S9 bilgilerini haklı çıkartacak bir örnek model karşımıza çıktı.

Bildiğiniz üzere sızıntılarda hep anlattığımız kameraların hemen altında olan parmak izi tarayıcısı anlattığımız üzere yine Galaxy A8 (2018) ve A8 Plus (2018) modellerine de benzer şekilde aynı konumda olacaklar.

dbrand‘in Galaxy S9 ve S9 Plus modelleri için hazırlamış olduğu deri kılıflar ön sipariş için şu an aslında hazır durumdalar. Galaxy S9 modelleri gelmeden önce dahi satın alınabiliyorlar. Hatta telefon çıkmadan kargolanabiliyorlar. Bir kılıfın ortalama fiyatı ise 20$ civarında görünüyor.

dbrand resmi sitesindeki tüm Galaxy S9 kılıflara buradan ulaşabilirsiniz