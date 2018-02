Unrect İncelemesi - Türk Yapımı Keyifli Oyun

Tamamen Türk yapımı olan Unrect, uygun fiyata satın alabileceğiniz ve onlarca saatinizi başında geçirebileceğiniz başarılı bir oyun olarak karşınızda. Sizin için hazırladığımız inceleme oyun hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Her köşesi inşa edilebilir, kocaman bir evrende, küçük bir kırmızı kutu rolü alıyorsunuz. Üstünüze doğru gelen düşmanları yenmenin tek yolu üretmekten geçiyor. Üretmek, doğru hareketler yapıp, istasyonunuzu korumayı ve güçlendirmeyi başarmak. Unrect, tek bir kişi tarafından ortaya çıkarılmış. Tamamen Türk Yapımı olan oyun Sedat Güç adlı genç geliştiricinin hayat gücünün oyun olarak vücut bulmuş hali desek yanlış olmaz. Oyunu oynamamız için genç bir Türk tarafından yapılmış olması elbette yeterli değil, incelememizde oyun kullanıcıları kendisine çekebiliyor mu, vakit geçirirken ne kadar eğlendiriyor? İşte bu soruların cevaplarını incelememiz boyunca arayacağız. Oyunu Steam sayfasından da inceleyebilirsiniz.

Oyun, parçalar toplayıp, istasyonları koruduğunuz bir kale savunma oyunu olarak nitelendirilebilir. Ancak oyunu böyle tanımlamak biraz haksızlık oluyor çünkü oyunda birçok öğe ile etkileşime geçebiliyorsunuz. Geçitler açıyor, inşa ediyor ve kayaçlar topluyorsunuz. Karakterinize dair geliştirmeler de yapmanız şart, kafanız fazla karışmadan belirtelim, oyundaki asıl amacınız kırmızı parçacıkları toplayıp, biriktirmek. Oyunda yaptığınız tüm hamleler bu parçacıklar sayesinde yapılıyor. Kolonist adındaki, koloni üyelerinin üretimini sağlamak için tankınızın tamamının dolu olması gerekiyor. Ürettiğiniz koloni üyelerinin sizden tek farkı farklı bıyık biçimlerine sahip olmaları. Koloni üyelerinizi korumak için kolonistlerinize talimatlar vermek durumundasınız.

Tab tuşuna bastığınızda kolinistin üzerinde iki farklı ibare yer alıyor. Biri kolonistlerin gelişimi, diğeriyse komutlar için kullanıyor. Kolonistlere 4 farklı komut verebiliyorsunuz. Saldır komutuyla, arkadaşları gelen düşmanlara karşı agresif hale getirebiliyorsunuz. Bekle komutu, o kolonisti bölgenin içerisinde tutuyor ve takip et derseniz peşinizden geliyor. Git komutu sayesinde elinizi tab tuşundan kaldırmadan fare ile kolonistleri işaretlediğiniz alana yöllendirebiliyorsunuz. Önemli özelliklerden biri de, kolonistinize git komutu verip kapsülü işaretlerseniz, çıkan kullan yazısına tıklayarak öz üretimini başlatabilirsiniz. Farklı araçlarda aynı komut sırasıyla aktif oluyorlar.

İstasyonlar ve Yönetim

Tüm bu talimatları istasyonlarınızı savunmak ve daha çok üretim gerçekleştirebilmek için yapıyorsunuz. Uzun çabalar sonucunda ürettiğiniz malzemeleri kaybetmemek için tüm bu mücadeleyi vermeniz gerekiyor. İstasyonlardan konuşurken şunu da belirtelim. İstasyon birimleri aynı zamanda gelişmenizi sağlayan tek birim olarak görev alıyorlar. İstasyonun yanına gittiğinizde, dört farklı geliştirme seçeneği karşınıza çıkıyor. Sağlık, üretim, saldırı ve topladığınız öz şişe sayısını görebiliyorsunuz. Topladığınız özlerin şişe sayısını arttırmanız çok önemli çünkü merkezden uzağa gittikçe geri dönmek çok kolay olmuyor. İstasyondan uzaklaştığınızda ne kadar çok öz toplayabilirseniz toplamalısınız. Sağlık geliştirmesi, sağ üst köşede görebileceğiniz gücünüzü arttırıyor. Üretim kısmıysa öz üretiminin hızını yükseltiyor. Seviye atladıkça, istasyonu ziyaret edip geliştirmeleri gerçekleştirmek zorundasınız.

İstasyonun hemen yakınında üretim kutunuz yer alıyor. İsminden de anlayabileceğiniz gibi üretmek istediğiniz birimleri burada bulabiliyorsunuz. Kısaca burası market görevi görüyor. Topladığınız özler ile belirlenen fiyatlarla alışveriş yapabiliyorsunuz. Oyuna başladığınızda sol üst köşede üç boş şişe ile karşılaşıyorsunuz. Her şişeye 100 birim öz koyabiliyorsunuz. Üretim kutusunda, 12 adet satın alınabilir öğe yer alıyor ancak bunların hepsi farklı şeyler değil. Örnek verecek olursak, en soldaki sütunda, 4 birim taret alımı için ayrılmış. Taret V1’e iki şişe öz ödemek gerekiyorken, en iyisi olan Taret V4’ün fiyatı 5 şişe öz tutuyor. Satışta olan birimlerden olan bir diğeri de kapı, kapının fiyatıysa 10 adet öz. Kuracağınız kaleler için kapının önemi son derecek büyük olduğunu da belirtelim. Oyunun ilk başta önerdiği ve kolonistlerinizin üretimini sağlayan kapsül, 50 birim öz, kasa 1 şike öz, tuzak v1, 1 şişe, tuzak v2, 2 şişe ve üretim kutusuysa 2 şişe öz değerinde. Kalenizi yükseklere kurarak avantajlı konuma geçebilirsiniz ancak kolonistleri de yukarı taşımak için merdiven satın almanız gerekecek. Bu merdivenlerin bir tanesinin fiyatıysa 5 birim öz olarak belirlenmiş. Tuzak kurmak için kullanılan mayınlarda 50 birim öz karşılığında alınabiliyor.

Maden ve İnşaat

Oyunun en temel özelliğini söylemek için geç kalmış gibi gözüküyor olsa da kompleks bir yapıda olan bir oyundan söz ettiğimiz için her şeyi tek seferde anlatamıyoruz. Oyunun geçtiği evren, yer altı ve yer üstü olarak ikiye ayrılmış durumda. Kare şeklindeki kayaçlar, Shift tuşuna basarak toplanıyor, ve yine Shift tuşuna basarak, inşa etmek istediğiniz alanı işlemeye başlıyorsunuz. Belirli bir birimde yer alan karelerden meydana gelen bir dünya hayal edin. Her yaptığınız hamle bir karelik alanı dolduruyor. Yüzeydeki çimenli birimleri toplayabiliyorken, yerin altına doğru indikçe kahverengi ve daha da koyulaşan kayaç birimleriyle etkileşime geçebiliyorsunuz. Aynı renkteki kayaçlar, her renk kendi hanesine işlenerek biriktiriliyor. Bu haneler de Unrect oyun ekranın altında, on adet yer alıyor. Her hane 50 birimlik kayaç alıyor. Bu alanlar, üretim kutusundan alınan malzemelerinde depolanmasına yarıyor. Rol yapma oyunlarında bulunan malzeme çantasının ekranın altında bulunduğunu düşünerek, oyundaki durumu anlayabilirsiniz.

Toplamış olduğunuz kayaçları, keyfinize göre açık dünyanın herhangi bir noktasına yerleştirebiliyorsnuz. İnşa etmek istediğiniz kayacı seçip Shift tuşuna basılı tutarak, yön tuşlarıyla hareket edip tek birimlik yapınızı meydana getiriyorsunuz. Oyuna devam ettikçe ilerlemek ve dünyayı dilediğiniz şekillendirmek size özgürlük hissini yaşatacaktır. Oyunun her noktasında bölgeleri silerek, alanı istediğiniz şekilde değiştirme imkanınız bulunuyor. Oyunla ilgilenirken zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorsunuz. İnşa sürecinden bahsetmek gerekirse, genel olarak düşmanların erişemeyeceği yüksekliklere kalenizi kurmanız gerekiyor. Gitmek istediğiniz yerlereyse, yer altından gitmeyi tercih ederseniz daha güvende olabilirsiniz.

Açık Dünya

Unrect ile yapabileceklerinizi belirtirken, oyunun dünyasını da atlamayalım. Elinizde istediğiniz gibi inşa edebileceğiniz geniş bir alan bulunuyor. Yer altının derinliklerine inebilir, gökyüzüne doğru yol alabilirsiniz. Bazı bölgelerde yolun sonuna geldiğinizi düşünebilirsiniz ancak biraz ilerlemeye başlayınca, aşağıda veya yukarıda göremediğiniz bölgelerin olduğunu fark. Yani Unrect dünyasında dolaşırken keşfetme hissiyatını doyasıya yaşıyorsunuz.

Açık dünyanın genişliği ve keşfetme hissiyatını överek anlattın ancak biraz oyunun eksik yanlarından da söz edelim. Ne kadar giderseniz gidin dünyada pek bir farklılık yer almıyor. Sürekli aynı renkten kayaçlar, ayı ortamlar ve aynı gökyüzü karşınıza çıkıyor. Hava durumu zaman zaman değişebiliyor ancak ormanlı, karlı veya farklı ekosistemlere sahip alanlar karşınıza çıkmıyor. Oyunun bağımsız bir yapım olduğunu ve sınırlı bir iş gücüyle ortaya çıkarıldığını düşününce bu konu hakkında çok fazla konuşmaya gerek görmüyoruz. Ancak ilerleyen süreçte oyuna farklı çevresel etkenler eklenebilir.

Oynayış ve Kontroller

Oynanış hakkında oyunun temel kontrollerinin zor olmadığını söyleyebiliriz. A,S,D,W tuşları ile kahramanınızı hareket ettirebiliyorsunuz. Bir noktadan farklı bir noktaya giderken herhangi bir zorluk çekmiyorsunuz. Ancak inşa etme ve komut verme mekanikleri ile ilgili aynı şeyi söylememiz pek mümkün değil. Bazı durumlarda bu komutlar sizleri biraz uğraştırabilir. Oyunu oynadıkça bir el alışkanlığı oluşuyor ancak tam bir akıcılık hissi veremiyor. Örnek verecek olursak bir kolonisti yüksek bir noktaya yollamak istiyorsanız bunu tek işlem ile gerçekleştirmeniz mümkün değil. Ekranın sadece görebildiğiniz yerlerine komut verebiliyorsunuz. Bu yüzden bu işlemi kademe kademe yapmak durumundasınız. Bazı inşaat işlemlerini gerçekleştirmek için sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yapımcı bu konuda da bazı geliştirmeler yapabilir.

Klavye ile yapılan işlemler oldukça basit ancak fare kontrolü birazcık daha zorlu. Düşmanlarla savaşırken, isabetli atışlar gerçekleştirmeniz gerekiyor çünkü kırmızı özleri boşa harcamamanız gerekiyor. Farenin sağ tuşu ile nişan alıp, sol tuşuyla atış gerçekleştirdiğinizi de belirtelim. Savaş mekanikleri pek sıkıcı değil, hatta eğlenceli bile denebilir. Düşmanlar toplu saldırılar gerçekleştirdiğinde biraz rahatsız olabilirsiniz. Özlerinizin hepsini harcamanızı gerektiren saldırılar karşınıza çıkabiliyor. Eğer ölürseniz de bir miktar özünüz gidiyor. Eğer istasyona yakın bir bölgedeyseniz, savaşmadan ölmek daha karlı olacaktı. Düşmanlara karşı fırsat yakalayabilirseniz onlara alt taraftan vurmanız onların daha çok canlarını alacaktır. Haritanın bazı yerlerinde düşman olmayan yaratıklar da yer alıyor. Bunların üzerinde ok işareti görürseniz, güçlenme kazanabilirsiniz.

Sıkıntılar

Oyunun sıkıntıları bulunduğunu düşündüğümüz birkaç noktasına da değinelim. İlk olarak oyunun alıştırma bölümü oldukça kısa tutulmuş. Hemen özleri toplayıp, işlemlere başlamanız gerekiyor. Hiç olmasa ilk istasyon için öğrenme ve alıştırma kısımları dizayn edilebilirmiş. Ayrıca düşmanlar hiç bekletmeden bir anda karşınıza çıkıyor. Öz toplarken karşınıza çıkanların haricinde, istasyonunuza akın akın geldikleri için hareket edecek yer bulamıyorsunuz ve oyun daha doğrusu oynanış bir yerde kitleniyor. Baştan başlamak veya iyice zorlayıp, etrafınızı temizlemek durumunda kalıyorsanız. Savaşmaya devam ettikçe özünüz azalıyor ve çaresiz durumda kalıyorsunuz. İlk hamle olarak yüksek yerlerde işe başlamanız ve ulaşılması güç bir mekan yaratmak zorundasınız. Oyun tek bir kayıt üzerinden gittiği için kötü bir hamleden sonra eski bir noktaya dönüş şansınız bulunmuyor.

Bir diğer eksikse oyunun kontrollerini gösteren bir menü bulunmuyor. Ayarlar bölümünden yalnızca oyunun dilini seçebiliyorsunuz. Biraz önce anlattığımız Tab tuşuna basarak, komut verme gibi işlemler oyunda anlatılmıyor. Oyun sadece kapsül almanız gerektiğini söyleyerek başlıyor. Kapsülü nasıl taşırsınız, nasıl koyarsınız gibi açıklamalar mevcut değil. Oynanışı kendiniz çözmek zorunda kalıyorsunuz.

Grafikler ve sesler

Bağımsız bir yapım olarak karşımızda olan Unrect için ses ve grafiklerin yeterli seviyede olduğunu söylemek mümkün. Elbette daha etkileyici müzikler dinleseydik iyi olabilirdi ancak bunun sıkıntısını pek hissetmeyeceksiniz. Grafikler, bağımsız yapımlardaki eski örneklerine benzerlik gösteriyor olsa da çok kötü değiller. Bazı oyunların devasa kareleri, düzensizliği, iç içe girmiş pikselleri insanı rahatsız ederken bu oyunda rahatsız edici bir şey bulunmuyor. Oyunun türünü de göz önüne getirdiğinizde, vakit geçirme ve eğlencelinin grafikleri önemsiz kıldığını belirtebiliriz.

Düşmanların seslerinin ise sinir eden bir gülüşü bulunuyor. Gülüş sesleriyle rakibin geldiğini rahatlıkla anlıyorsunuz. Yeniliyor olsalar bile sırıtmaya devam eden düşmanlar yine de sizi rahatsız etmiyor. Bağımsız yapımların grafikleri ve sesleri hakkında çok yorum yapılmaz ancak yine de Unrect’in grafik ve seslerin rahatsız edici bir deneyim sunmadığını belirtelim.

Almaya değer mi?

Elbette, bir oyuna verdiğiniz paranın karşılığını almak isteyeceksiniz. Unrect için belirlenmiş olan 10 TL fiyat etiketi bu oyun için doğru bir karar olmuş. Verdiğiniz paranın karşılığını kesinlikle alabilirsiniz. Amacınız, vakit geçirmekse bu yapım görevini yerine getiriyor. Oyuna alışma sürecini atlatıp, keyif almaya başladığınızda bu oyunun başında onlarca saat geçirmeniz çok olası. Koloninizi kurarken, düşmanlarla verdiğiniz mücadele ve öz toplama için keşfe çıkma gibi eylemler sizi zamanı unutturacaktır. Kolonistleri doğru şekilde kullanabilirseniz, oyunda ilerlemeniz de o kadar kolay olacaktır. Oyuna gelecek olan güncellemelerle bahsettiğimiz sorunlar da ortadan kalkacaktır, diye düşünüyoruz.