USB 4 Duyuruldu! Eklenen Yenilikler ve Özellikler

Intel ve USB-IF’in ortaklaşa yaptığı çalışma sonucu yeni USB dosya aktarım protokolü duyuruldu – USB4. Mevcut olan USB 3.2 teknolojini saniyede 40Gbps’e kadar veri aktarımı ile ikiye katlıyor.

Bu kadar verim sayesinde, tek bir kablo aynı anda birden fazla hem görüntü çıkışı hem de veri akışını yönetebilir. Örneğin cihazınızda 60Hz desteği bulunuyor. USB4 sayesinde iki farklı 4K ekranı çalıştırabilir.

Bunlara karşılık USB4 tamamen yeni bir protokol olarak değerlendirilmemektedir. Intel’in USB grubuna yeni katkıda bulunduğu ve telifsiz uygulanabilen Thunderbolt 3’ü temel alıyor. Ayrıca USB4, eski USB 2.0 ve 3.2 standartlarıyla tamamen geriye dönük olarak uyumlu olacak.

USB 4 Özellikleri 1 - 3

Thunderbolt 3 cihazlarıyla uyumluluk, tüm pahalı cihazların ve kabloların birbirleriyle senkronize çalışmasını sağlar. USB 4, 100W güç şarj hızını ve 40 Gbps veri aktarım hızını destekleyecek. Bu da 5k ekran ve 2 4k ekran için yeterli bant genişliğini taşıyacaktır. Ancak kullanıcıların Type-C destekli bir USB 3.x kablosu varsa, USB 4 kablolarına yükseltmeleri gerekmekte.

Thunderbolt çoğunlukla Apple tarafından bugüne kadar kullanılmıştır. Ancak Intel’in ortaklaşa yürüttüğü çalışma neticesinde, Windows 10’un yanı sıra Linux bilgisayarlarda da kullanıma sunulacak.

Bu yılın ortasında yayınlanacak olan USB4 sertifikasyonunun son aşamalarına 50’den fazla şirket katılıyor. USB 3.2’nin 2017’de ilan edildiğini ve hala geniş bir kabul göremediğini göz önünde bulundurarak, USB4 muhtemelen kullanıcılara ulaşması birkaç yıl sürecek.