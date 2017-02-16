Üst Düzey LG Akıllı Telefonlar Geekbench’de Göründü

MWC yaklaşırken, tüm gözler LG ve bir sonraki G6 amiral gemisi üzerinde olacaklar ve 26 Şubat’ta tanıtılacaklar. Ancak Kore devinin pişirdiği tek sıcak yeni ürün değil gibi görünüyor. Birkaç gün önce, gizemli bir LG H871 cep telefonu Geekbench‘e çıktı. Bugün aynı nitelikte iki akıllı telefon listesi daha getiriyor.

Model adları LGE LGUS997 / LGM-G600L ve test uygulaması, her ikisinde de 4GB RAM ve Snapdragon MSM8996 yonga seti bildiriyor. Bildirilen Android Nougat ROM’u ile birlikte gitmek zorunda olduğumuz tek bilgi var. Maalesef, yonga seti modeli oldukça karışık bir seviyeyi sunuyor.

Qualcomm, MSM8896‘yı toplam dört çip için kullanıyor – Snapdragon 820 ve iki Snapdragon 821 çeşitleri bulunuyor. Kabul edersek, hepsi donanım açısından oldukça benzer, ancak saat hızları biraz farklılık göstermektedir:

MSM8996 “lite”: 2×1.8 GHz Kryo ve 2×1.36 GHz Kryo

MSM8996: 2×2.15 GHz Kryo ve 2×1.6 GHz Kriyo

MSM8996 Pro-AB: 2×2.15 GHz Kryo ve 2×1.6 GHz Kryo

MSM8996 Pro: 2×2.35 GHz Kryo ve 2×1.6 GHz Kryo

Bu modellerin hiçbiri, herhangi bir kümede 1,9 GHz’lik bir saat frekansını açıkça belirtmiyor.

LG G6‘nın Snapdragon 821 chipset’i kullanacağından oldukça emin olduk. Bildirilen 4GB RAM, birazcık bizim akımımızla çakıştı, amiral gemisinin 6GB olacağına inanıyoruz. Sonradan, bir noktada, Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da 6 GB’lik ürünlerin piyasaya sürüleceğini belirten bir rivayet vardı; diğer pazarların da 4 GB’lık kısmı satılacak.

G6 Lite ve G6 Compact’ı da kolayca görebiliriz. Model numaralarına geri dönersek, LGUS997’nin kesinlikle ABD’li bir taşıyıcı sürüm gibi geldiğini de belirtmek gerekir. Umarım, MWC’de daha fazla bilgi bizleri aydınlatılacaktır.