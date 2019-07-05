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Uygulama Dünyasında 6 Ayda 40 Milyar Dolar Harcama Yapıldı!

Play Store ve Apple Store'da yer alan uygulamalara toplamda 40 milyar dolar harcama yapılarak, yılın ilk yarısında rekor kar elde edildi...

By Muhammed Arslan

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Uygulama Dünyasında 6 Ayda 40 Milyar Dolar Harcama Yapıldı!

Play Store ve Apple Store’da yer alan uygulamalara yılın ilk yarısında ortalama 40 milyar dolar para harcandı. Bu para, hem Google Play Store’da hem de Apple App Store’da analiz yapılarak elde edildi ve insanların uygulama içi alımlar yaparak ne kadar para harcandığını gösteriyor.

Geçen yılın harcama rakamlarına kıyasla, aynı dönemde %15’lik bir artışı temsil ediyor. Muhtemelen yılın ikinci yarısında uygulama harcamaları açısından yeni bir rekora tanık olabileceğimizi söyleyebiliriz.

Raporda ayrıca iOS’taki kullanıcıların yılın ilk yarısında App Store’da yaklaşık 25.5 milyar dolar harcandığını, Android kullanıcılarının ise Google Play Store’da yaklaşık 14.2 milyar dolar harcandığını gösteriyor. Google Play Store’daki harcamalar, geçen yıla göre yüzde 20 civarında bir büyüme gösteriyor.

Uygulama Dünyasında 6 Ayda 40 Milyar Dolar Harcama Yapıldı!

Oyun kategorisindeki uygulamalarda yapılan harcamalar rekor düzeye koşarak, toplamda 29.6 milyar dolar civarında. Çin devi Tencent Games’in Valor Arenası (Kings of Honor), iOS ve Android’de 728 milyon dolar alarak listenin en üstünde yer alıyor. İkinci pozisyon ise  Fate/Grand Order tarafından 628 milyon dolar gelir elde edildi. Bunu 566 milyon dolar kazanmayı başaran Monster Strike uygulaması izledi.

Eğer oyun dışı kategoriler göz önünde bulundurulursa, o zaman Tinder, yaklaşık 497 milyon dolarlık gelirle listenin başında geliyor. Ardından Netflix ikinci sırada 399 milyon dolar ile bulunuyor. Tencent Video, Çin devinin bir başka uygulaması 278 milyon dolar gelir elde ederek üçüncü oldu.

Uygulama Dünyasında 6 Ayda 40 Milyar Dolar Harcama Yapıldı!

2019 yılının ilk yarısında, toplam uygulama indirmeleri, iOS telefonlardaki yavaşlamaya rağmen, yüzde 11’lik bir artışa şahit oldu. Bu dönemde, Android cihazlardan yaklaşık 42 milyar, Apple’ın iOS kurulumunun ise 14.2 milyar olarak gerçekleştiği yaklaşık 56.7 milyar uygulama indirildi.

KaynakSensorTower
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