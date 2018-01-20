Akıllı telefonlarda sunduğu tasarım, bunun yanı sıra uygun fiyatlarla sunduğu aksesuar ürünleri ve son olarak CES 2018 fuarında sunduğu yeni sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber Xiaomi, hemen hemen teknolojinin her alanında yer almaya başladı. Markanın tüm bunların dışında bir yeni ürün daha hazırladığı ortaya çıktı. Bu kez Xiaomi MI TV 4A ürünüyle beraber marke televizyon teknolojilerinde kendisini göstermeye hazırlanıyor. Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekecek olan yeni televizyonların tasarımları da yine dikkat çekmeyi başardı.

Xiaomi MI TV 4A Tasarımı Nasıl?

Tabii ki öne çıkan özellik televizyonların teknik özellikleri ve fiyatları ancak Xiaomi MI TV 4A televizyonlarının tasarımlarından da söz etmek gerekecek. Akıllı telefonlarında sunduğu tasarımlarla adından söz ettiren marka, yeni televizyon serisinde de benzeri bir tasarıma adım atıyor. Yeni ekranlar oldukça ince ve akıllı telefonlarda olduğu gibi tam boy.

Yani çerçeve kısmında çok ince çizgiler var ve modelin genel görüntüsünde sadece dev bir ekran bizi karşılıyormuş gibi gözüküyor. Televizyonun destek ayakları ise diğer modellerde olduğu gibi tek orta noktadan değil. Her tarafta çift destek noktası olmak üzere yeni serinin destek noktaları sağ ve sol köşelerde yer alıyor. Bu da görüntünün tasarım açısından bir hayli şık olmasını sağlamış.

Xiaomi MI TV 4A Teknik Detaylar

Tasarım kısmında Xiaomi adına yakışır bir seri ile karşı karşıyayız. Akıllı telefonlarda sunulan ince ve göze hoş gelen yapı Xiaomi MI TV 4A modelinde de sunulmuş. Gelelim teknik özelliklere. Xiaomi MI TV 4A televizyonları tam olarak 50 inçlik bir boyuta sahip. Oldukça yüksek bir ekran boyutunun yanı sıra ince çerçeveler sayesinde çok daha geniş bir görüntü alanı elde edilmiş durumda.

Boyutun dışında içerisinde yer alan sistemle beraber akıllı TV sınıfına dahil olan seri, 8 Ms tepki sürelerine sahip. 3 adet standart HDMI girişinin bulunduğu televizyonda, 178 dereceye kadar net görüntü sunan IPS paneller bulunuyor. 5000:1 kontrast oranıyla da oldukça derin renkler sunacak olan Xiaomi MI TV 4A, çözünürlük kısmında ise 4K teknolojisiyle beraber gelmekte.

4K çözünürlük kalitesinin yanı sıra HDR özelliğinin bulunduğunu da ekleyelim. Yani piyasadaki en net görüntü kalitesine sınıf olarak dahil olan bir televizyondan söz ediyoruz. Dolby ses sitemine sahip olan ve sesli komutlarla çalıştırılabilen Xiaomi MI TV 4A, Bluetooth 4.2 bağlantısıyla da kablosuz bağlantı ve ekran paylaşımına izin veriyor.

Sesli komut algılama ve akıllı TV özellikleri için 2 GB RAM bellek kullanan televizyon, içerisinde 8 GB depolama alanına da sahip. Dahili işlemcilerin neler olduğu konusunda ise bir bilgi paylaşımı yapılmış değil. Muhtemelen firma bunu kendisine saklamayı tercih edecek gibi gözüküyor.

Xiaomi MI TV 4A Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Asıl mesele televizyonların fiyatı konusu. HDR ekran ve 4K çözünürlüklü, herhangi bir marka ait olan bir televizyonun fiyatı yaklaşık olarak 1000 dolar oluyor. Bu alanda çok daha yüksek fiyatlara sahip olan serilerde yok değil.

Fakat tüm bu özelliklerle beraber Xiaomi MI TV 4A modelinin fiyatı ise 375 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde de 2-3 bin TL bandına denk geçen fiyatın dışında çıkış tarihi konusunda ise önümüzdeki ay gösterildi. Avrupa pazarına çıkış tarihi konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Şu an için yeni model sadece Çin genelinde satışa çıkacak.