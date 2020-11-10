Uygun Fiyatlı Apple Mac Cihazları Geliyor

Apple, dizüstü bilgisayarların yanı sıra masaüstü bilgisayarları da içeren Mac serisi altında oldukça iddialı cihazlara sahip. Ancak biraz pahalılar. Bundan ötürü maliyeti düşürme amacıyla uygun fiyatlı Apple Mac cihazları görmemiz oldukça yakın. Çünkü Windows bilgisayarlar ile karşılaştırıldığında birinci sınıf fiyatlandırma ile Apple cihazlar çok pahalı.

Bu durumu tersine çevirmek amacıyla Apple şimdi ARM işlemcileri temel alan ve kendi yonga seti olan Apple Silicon‘a geçiyor. Bu, Mac cihazlarının fiyatlarının düşebileceği ve şirketin pazar payını artırmasına yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Cupertino merkezli dev, bugün için “One More Thing” etkinliğini doğruladı. Yani şirketin kendi Apple Silicon yonga setiyle çalışan, merakla beklenen MacBook cihazlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Apple’ın MacBook için kendi ARM tabanlı işlemcilerinin kullanımının, mevcut Intel destekli dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi performans ve daha fazla pil ömrü sunması bekleniyor. Aynı zamanda fiyatların da düşmesi bekleniyor.

Yonga setindeki bu geçiş nedeniyle fiyatlandırmanın ne kadar etkilendiğini öğrenmek için birkaç saat içinde gerçekleşecek resmi lansman duyurusunu beklememiz gerekecek. Ancak raporlar fiyatlandırmanın yaklaşık 200 dolar düşebileceğini gösteriyor.