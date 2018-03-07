Huawei, akıllı telefonlarını pazarda yaygınlaştırma konusunda kararlı gibi gözüküyor. Apple ve Samsung’un hemen arkasında akıllı telefon satışlarının 3.büyük markası olarak bilinen Çinli akıllı telefon üreticisi, son olarak Mate 10 amiral gemisi serisi ile kendisini kanıtlamaya çalıştı. Şimdilerde ise yeni amiral gemisi Huawei P20 ile pazarda yer almaya hazırlanan markanın, bu süreçte uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri de görülmeye başlandı. Son olarak Huawei Mate SE modeliyle markanın pazara giriş yapacağı ortaya çıktı.

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olacak ve orta segmentin başarılı ürünlerinden biri olacak olan yeni akıllı telefonların, özellikleri de görüldü.

Huawei Mate SE Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Yeni akıllı telefonların özellikleri konusunda merakla beklenen detaylar açıklandı. Buna göre uygun fiyatlı akıllı telefonların içerisinde Kirin 659 serisi işlemciler yer alıyor. Orta segment modellerinde yer alan işlemcilerin, amiral gemisi akıllı telefon performansını aratmadığını da ekleyelim. Yeni modelin işlemci serisi 2.36 GHz hız sunmayı başarıyor.

İşlemcilerin yanı sıra akıllı telefonların RAM bellek miktarında ise 4 GB seçeneği sunduğunu görüyoruz ve bu seçenek orta segment için oldukça başarılı bir bellek kapasitesi. Mate 10 amiral gemisi gibi başarılı bir seri olacağı görülen Huawei Mate SE akıllı telefonlarının, depolama alanı kısmında ise 64 GB seçeneği sunacağını görüyoruz.

Teknik özellikleri başarılı olan akıllı telefonların ekran kısmında ise yine çerçevesiz modellere yakın bir model olacağı görülüyor. 5.99 inç ekrana sahip olan Huawei Mate SE, Full HD+ çözünürlük değeri sunuyor. Ekran teknolojileri kısmında ise LCD ekran kullanımına yer verilmiş durumda.

Ekran ve teknik özellikleri bu şekilde olan akıllı telefonların kamera kısmında ise çift kamera tercihi ile geldiğini görüyoruz. 16 MP ana arka kamera kullanan model, 2 MP ikinci kamera kullanıyor. Parmak izi sensörlerinin de yan yana sıralanmış olan kameraların altında yer aldığı görülüyor. Android Oreo işletim sistemiyle beraber çıkış yapacak olan telefonun fiyatı ise 229 dolar olarak açıklandı.