Lenovo çatısı altında yeniden kendisini gösteren Motorola, yeni akıllı telefon modellerini sürekli olarak genişletmeye devam ediyor. Amiral gemisi modeller ve G6 serisi akıllı telefonları bir yana, markanın giriş seviyesi akıllı telefonları da sunmaya başladığını gördük. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar olarak tanıtılan yeni modellere eklenen bir diğer seri ise Motorola Moto 1S akıllı telefonları oldu.

Kısa süre önce duyurusu gerçekleştirilen Motorola Moto 1S modelinin hem özellikleri hem de uygun fiyatı epey bir konuşulacak gibi gözüküyor. Hemen yeni modelin özelliklerinden söz edelim.

Motorola Moto 1S Nasıl Bir Akıllı Telefon?

Yeni modelde tasarım kısmında hemen hemen aynı yapıya yer verilmiş durumda. Ön kısımda yeni seri akıllı telefonların geniş bir ekran, ince bir çerçeve ve fiziksel butonlar kullanması dikkat çekiyor. Arka kısımda ise yine G6 benzeri bir tasarım sunulmuş durumda. Dairesel kamera yerleşimine yer verilen akıllı telefonların yan yana çift arka kamera kullanmasının tasarımı desteklediğini görüyoruz. Çift kamera kullanan akıllı telefonun, teknik özellikler kısmına geçelim.

Motorola Moto 1S modelinde yer verilen teknik özelliklerde öncelikle işlemciler öne çıkıyor. İşlemci kısmında Snapdragon 450 işlemcilerine yer veriliyor. Giriş ve orta segment arasında bir işlemci modeli olarak değerlendirebileceğimiz işlemcilerin, bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek sunduğunu ekleyelim. Depolama alanında ise 128 GB değerinde bir depolama alanına yer verildiğini de ekleyelim.

Ekran kısmında seri sınıfına göre oldukça başarılı bir değer sunuyor. 5.7 inç ekran boyutuna sahip olan telefon, 18:9 ekran oranı kullanıyor. Full HD+ ekranların IPS LCD teknolojisinde olması ise fiyatı aşağı çekiyor.

Motorola Moto 1S modelinin kamera kısmında ise çift arka kameranın dikkat çektiğini belirtelim. 12 MP ana kamera ve 5 MP ikinci arka kamerası bulunan akıllı telefonların, ön kısımda ise 8 MP değerinde ana kamerası bulunuyor. 3000 mAh değerinde bataryaları ve Android 8.1 işletim sistemiyle beraber gelen Motorola Moto 1S modelinin fiyatı kısmında ise 235 dolar açıklaması yapıldığını ekleyelim.