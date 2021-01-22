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Uygun Fiyatlı Realme C20 Resmi Olarak Duyuruldu!

Realme yeni uygun fiyatlı ve büyük batarya kapasitesine sahip olan yeni C20 akıllı telefonunu tanıttı. İşte fiyatı ve özellikleri..

Yunus Emre Çakır

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Realme C20

Akıllı telefon pazarında yerini güçlendirmeye çalışan Realme, yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket yeni C serisi bir cihazını daha bugün itibariyle resmi olarak tanıttı.

Yeni model C20 ismini aldı ve Vietnam’da düzenlenen etkinlikte detayları ortaya çıktı. Realme C20, Helio G35 yonga setini içerisinde barındırıyor. Ayrıca 5.000 mAh bataryası ile birlikte kullanıcılara yüksek pil ömrü sunuyor.

C20‘nin 6.5 inç LCD HD + bir ekranı bulunuyor. Cihazın ön tarafında 5 Megapiksel selfie kamera ve üst tarafta su damlası çentiği basit bir şekilde konumlandırılmış. Cihazın eski bir bağlantı seçeneği olan microUSB desteği sunuyor.

Android 10, 2 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 32 GB dahili depolama alanı cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Realme C20, şuanda Vietnam pazarında Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle 105 dolar fiyat etiketiyle birlikte satışa çıkarıldı. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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