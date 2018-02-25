Yeni akıllı telefon modelleri bir bir tanıtılmaya başlandı. MWC 2018 kapsamında tanıtılacak olan akıllı telefonlar bir yana, etkinliğin hemen öncesinde de yeni akıllı telefon modellerinin tanıtılmaya başladığını gördük. Yeni akıllı telefon modellerini tanıtan markalardan birisi de ZTE oldu. Yeni akıllı telefonlarını bir bir tanıtan markanın en ilgi çeken akıllı telefon modeli ise ZTE Tempo Go serisi oldu.

Uygun fiyatları ile dikkat çeken ve Android Go desteğiyle gelen akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim. Fiyatı ve özelliklerine bakacak olursak, yeni bir fiyat performans ürünüyle karşı karşıya kalacağız.

ZTE Tempo Go Tasarımı

Öncelikle yeni ZTE Tempo Go akıllı telefonlarının tasarımından söz edelim. Tamamen çerçeve ile gelen standart akıllı telefonlarına dahil olan akıllı telefonların, ön yüzünde ise fiziksel tuşunun bulunmadığını görüyoruz.

Sanal menü tuşlarının bulunduğu belirtilen akıllı telefonların, arka kısmında ise deri benzeri bir yüzeyi bulunuyor. Köşeye yerleştirilmiş olan kameraların sunulduğu ve tek arka kamera kullanıldığı görülen akıllı telefonların, boyutları ise 145.5 X 72 X 9.2 mm olarak açıklandı.

ZTE Tempo Go Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların özellikleri kısmında ise giriş seviyesi akıllı telefonlarda gördüğümüz özellikleri görüyoruz. 5 inçlik bir ekran kullanan akıllı telefonların, 854 X 480 piksel çözünürlük değeri sunduğu açıklanan bilgiler arasında. Ekran paneli için kullanılan teknoloji ise LCD panel olarak açıklandı. Teknik özellikler kısmında ise dikkat çeken kısım işlemci kısmı.

Snapdragon 210 serisi giriş seviyesi işlemcileri kullanan akıllı telefonların, çok performans sunan serilerden biri olmadığını söylemek gerekiyor. İşlemcilere eşlik eden RAM bellek miktarının ise 1 GB olduğu açıklandı. Yeni akıllı telefonların 1 GB RAM bellek miktarıyla beraber sunulan depolama alanı ise 8 GB olarak belirtildi. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise telefonların 5 MP arka kamerasının ve 2 MP değerinde de ön kamerasının bulunduğunu ekleyelim.

2200 mAh değerinde batarya kullanan akıllı telefonların, işletim sistemi konusunda ise Android Go kullanımı yaptığı görülüyor. Oreo Go işletim sistemini kullanan akıllı telefonların, sistem özellikleri konusunda giriş seviyesi sunmasına karşın yazılım desteğinin en güncel seri olması dikkatlerden kaçmadı.

Bunun dışında yeni akıllı telefonların fiyatlarının sadece 80 dolar olarak açıklandığını da ekleyelim. ZTE Tempo Go modelinin ülkemizde satılıp satılmayacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.