Vivo yeni bir akıllı telefon ile tekrardan hızlı bir yükseliş yaptı. Ayrıca uygun fiyatlı Vivo Y93 ön siparişleri başladı. Vivo Y93 olarak adlandırılan yeni akıllı telefon 12 nm FinFET işlemciye dayanan Snapdragon 439 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca uzun ömürlü batarya, su damlası çentiği, ve çift kamera ile gözler önüne serildi.

Vivo Y93, HD çözünürlükle ve 19:9 oranı ile 6.2” LCD ekrana sahiptir. 4GB RAM ve 64GB depolama alanı, ve dahili microSD yuvası vardır.

Yeni yonga seti 8 adet Cortex-A53 çekirdeği, 1.95 GHz saat hızı, ve bir Adreno 505 GPU ile birlikte geliyor. Vivo Y93 akıllı telefonunun arka paneli 13MP f /2.2+2MP f /2.4 kamera kurulumuna da sahiptir . Ön panelde 8MP f/2.0 selfie kamerası mevcuttur.

Akıllı telefon parmak izi okuyucusuna sahip değil. Fakat telefonunuza kilit koymak isterseniz yüz okuma kilidi bulunacaktır.

Y93 ayrıca ses asistanı Jovi ile birlikte geliyor. Ayrıca Android Oreo 8.1 tabanlı FunTouch işletim sisteminin bir parçasıdır.

4,030 mAh bataryaya sahiptir, ancak mikro USB portu ile geliyor. Bağlantı için çift SIM yuvası, Bluetooth 5 ve Wi-Fi ac’ı içerir. Yonga seti LTE hızlarını 150/75 Mbps’ye sınırlar.

Vivo Y93’ün ücreti 215$ (190€) civarında olacaktır. Mevcut Yıldızlı Siyah (Starry Black) ve Gün Batımı Kırmızısı (Sunset Red) renk çeşitleri ile birlikte gelmektedir.