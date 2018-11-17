Akıllı telefon piyasasına çok hızlı bir giriş yapan Vivo, ekrana gömülü parmak izi sensörleri ve yenilenmiş çentikli ekran tasarımlarıyla bir hayli öne çıktı. Akıllı telefonlarını bu yönde güncelleyen markanın, fiyat avantajıyla beraber bir adım öne çıktığını da söylemek gerekiyor. Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle yoluna devam ettiğini göreceğimiz markanın bu kez ortaya çıkan akıllı telefonu ise Vivo 1817 modeli oldu. Beklenmeyen sürpriz modellerden bir tanesi olması nedeniyle ilgi uyandıran yeni modelin, performans test sonuçları da yayınlandı. Bu test sonuçları da yeni modelin özelliklerini kesinleştirmiş oldu.

Vivo 1817 Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların çok kısa süre önce tanıtımı yapılan Vivo Y95 modeline oldukça benzeyeceği düşünülüyor. Yine bu serinin içerisinde de Snapdragon 439 işlemcileri bulunacak. Snapdragon 439 işlemcileriyle beraber sunulacak olan hız değeri, giriş seviyesi bir akıllı telefonla karşı karşıya kalacağımızın göstergesi. Zaten RAM bellek kısmında da aynı durum geçerli olacak.

RAM bellek kısmında da yine 2 GB RAM bellek kullanımı karşımıza çıkacak. RAM kısmında 2 GB seçiminin yapılması, muhtemelen depolama alanı kısmında da giriş seviyesi değerlerinin sunulacağının en büyük göstergesi. Fakat depolama alanı kısmında nasıl bir değer sunulacağı şu an için bilinmiyor. Performans testi kısmında bu özellikler ortaya çıkmadı.

Ekran kısmında da çok fazla detayın paylaşılmadığı Vivo 1817, bu yıl bitmeden tanıtılacak gibi gözüküyor. Henüz yeni seri akıllı telefonların fiyatı ve kesin tanıtım tarihi konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı. Detaylar ve yeni modelin tanıtım tarihi konusunda bilgilerin paylaşılmasının ardından telefonların özelliklerine sitemizden yer vereceğiz. Şimdilik paylaşacağımız detaylar bu şekilde.