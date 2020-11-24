Uzaktan Çalışırken Verilerinizi Koruyun!

Uzaktan çalışmanın birçok faydası vardır. İster serbest çalışan olun, ister kendi işinizi yönetin veya esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirkette çalışın, ofisten çıkmak canlandırıcıdır ve yaratıcılık için harika olabilir. Ancak bu durum verileriniz için tehlikeli de olabilir. Neyse ki, kendinizi bilgisayar korsanlarından, kimlik hırsızlarından ve veri kaybından korumak için alabileceğiniz bazı basit, somut eylemler ve uzaktan çalışma güvenliği ipuçları var.

Uzaktan çalışırken kendinizi ve varlıklarınızı korumanın en iyi yollarından bazılarına bir göz atalım.

Ağınızı Koruyun ve Kimliğinizi Koruyun

Akıllı çevrimiçi uygulamaların önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak kendi işinizi yürütüyorsanız (örneğin, serbest çalışan olarak), bunlar daha da yüksek bir öncelik haline gelir. Artık sadece kişisel kimliğinizi değil, işinizi de koruyorsunuz. Hesaplarınızı, mali durumunuzu ve müşterilerinizi güvende tutmak için akıllı güvenlik uygulamalarını ve uzaktan çalışma güvenliği ipuçlarını takip etmek çok önemlidir.

Ev Wi-Fi ağınızın güvenliğini sağlayın. Evden çalışıyorsanız, şifre korumalı bir ağ kullandığınızdan emin olun. Parola olmadan, kapsama alanındaki herkes ağa katılabilir ve potansiyel olarak trafiğinizi görebilir.

Yönlendirici şifrenizi de değiştirdiğinizden emin olun. Çoğu yönlendiricinin, doğrudan aygıtın üzerine yazdırılan varsayılan bir şifresi vardır. Bu, birisinin parolayı almasını, oturum açmasını ve Wi-Fi kimlik bilgilerinizi değiştirmesini çok kolaylaştırır. Parolanızı değiştirme talimatları, yönlendirici modeline göre değişir, ancak genellikle yönlendiricinin kullanma kılavuzunda bulunabilir.

Temel kimlik koruma kurallarına uyun. Kendi işinizi yürütüyorsanız, farklı yazılımlar ve hizmetler için büyük olasılıkla bir sürü şifreniz vardır. Bu şifrelerin hiçbiri aynı olmamalı ve kişisel olarak size bağlanabilecek herhangi bir şifre (evcil hayvanınızın adı veya çocuğunuzun doğum günü gibi) kullanmamalısınız. Beklemediğiniz e-postalardaki bağlantıları açarken dikkatli olun. Ve kişisel bir bilgisayar kullanıyorsanız, virüsten koruma yazılımıyla düzenli taramalar yapın.

Veri Kaybını Önleyin

Hiçbir şey gününüzü (veya haftanızı) donanım arızası ve hayati bilgileri kaybetmek kadar berbat edemez. Güvenli ve erişilebilir yedeklemelere sahip olmak kesinti süresini önler, görev açısından kritik verileri güvende tutar ve müşterilerinize güvenilir bir şekilde hizmet verebilmenizi sağlar.

Düzenli yedekleme yapın. Kendinize harici bir sabit sürücü alın ve bilgisayarınızı düzenli yedeklemeler oluşturacak şekilde kurun. Çoğu sürücü, bu yedeklemeleri sizin için planlayabilen yazılımla birlikte gelir. Mac kullanıyorsanız, Time Machine bunun için mükemmeldir çünkü otomatik olarak her belgenin birden çok son sürümünü tutar. Windows PC’ler ayrıca yerleşik yedekleme yardımcı programlarıyla birlikte gelir.

Bulut depolamayı kullanın. Dosyaları buluta kaydetmek iki amaca hizmet eder. İlk olarak, bilgisayarınızın veya harici sabit sürücünüzün arızalanması durumunda size başka bir yedekleme sağlar. İkincisi, bu dosyalara herhangi bir bilgisayardan erişmenize izin vererek işinizde daha esnek olmanızı sağlar. Hatta dosyalarınıza telefonunuzdan bile erişebilirsiniz. Google Drive, Microsoft OneDrive ve Dropbox, popüler bulut depolama çözümleridir.

Site dışı bir yedekleme yapın. Son olarak, tüm yedeklerinizi tek bir yerde tutmayın. Tesis dışında yedeklemeye sahip olmak, donanımınıza bir şey olması durumunda size ek güvenlik sağlar. Yangınlar, fırtınalar ve hırsızlıkların tümü yerel yedeklemelerin kaybolmasına neden olabilir ve bunlar genellikle kontrolünüz dışında kalır. Başka bir yerde fazladan bir sabit disk bulundurmak, felaket bir şey olması durumunda sizi güvende tutar.

Şirket Sırlarını Güvende Tutun

Ticari sırları korumak, uzun vadeli iş başarısı için kritik öneme sahiptir. Birkaç basit uzaktan çalışma güvenliği ipucunu takip etmek, işletmenizin hassas verilerini doğru ellerde tutmak için uzun bir yol kat edebilir.

Bir VPN kullanın. VPN (sanal özel ağ), trafiği şifreleyen ve kaynağını gizleyerek verilerinizi gizli tutan özel bir ağdır. VPN olmadan, ağınız güvenli olsa bile, internet servis sağlayıcınız ve muhtemelen başkaları internet trafiğinizi görebilir. VPN, halka açık Wi-Fi’de bile endişe duymadan her yerden güvenle çalışmanıza olanak tanır.



Hizmet, ihtiyaçlarınıza göre doğru sunucuyu seçmenizi çok kolaylaştırır. Anti-DDoS ve P2P için özel sunucular vardır. Ekstra güvenlik arıyorsanız, her şeyi iki sunucu üzerinden çalıştıran Double VPN’i etkinleştirme seçeneğiniz vardır. Bir ağ kill switch standart olsa da, hizmet aynı zamanda VPN bağlantısı koptuğunda belirli uygulamaları otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanıza izin veren bir uygulama kill switch ile birlikte gelir.

Dizüstü bilgisayarınıza bir gizlilik ekranı kurun. Kafe veya kahve dükkanı gibi halka açık yerlerde çok çalışıyorsanız, ekranınızı meraklı gözlerden uzak tutmak önemlidir. Gizlilik ekranları, dizüstü bilgisayarınız için ekran koruyucuları gibidir ancak biraz farklıdır. Ekran içeriğini karartarak yoldan geçenlerin hassas bilgilerinizi okuyamamasını sağlar. Bazı dizüstü bilgisayarlar (özellikle iş modelleri) bununla birlikte yerleşik bir seçenek olarak gelir, yani fazladan filtre gerekmez. Bunları telefon ve tabletler için bile alabilirsiniz.

Verilerinizi şifreleyin. Bilgisayarınızın veya yedekleme sürücülerinizin çalınması durumunda şifreleme, hırsızların kendilerinde depolanan kritik bilgilere erişememesini sağlamaya yardımcı olur. Windows ve Mac bilgisayarlar, hem bilgisayarın kendisini hem de ona bağladığınız tüm yedekleme sürücülerini şifrelemek için araçlar ile birlikte gelir. Güçlü bir şifre kullanmayı unutmayın.

Günümüz dünyasında teknoloji hızla değişiyor ve siber suçluların sayısı gittikçe artıyor. Uzaktan çalışmak, yalnızca bilgi güvenliğinin karmaşıklığına katkıda bulunur. Temel uzaktan çalışma güvenliği ipuçlarına ayak uydurmak, varlıklarınızı korumanıza yardımcı olabilir.