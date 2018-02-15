Vainglory İncelemesi Mobil MOBA

PC platformunda son derece popüler olan MOBA türündeki oyunların pek sistem zorlayan türden olmadığından dolayı mobil platformlara girişi kaçınılmaz oldu. Vainglory; gerek rahat oynanışı, gerek kaliteli grafikleri gerekse de gerçekçi oyun dinamikleriyle mobil platformu sarsarak giriş yapmıştı. Oyunu ESpor turnuvalarıyla da duymuştuk.

Yayınladıkları YouTube reklamları ile hiç alakadar olmayan birçok mobil MOBA oyunu bulunuyor. Evet mutlaka gözünüzde canlanmıştır. Vainglory’i bu tür yapımlardan farklı kılan yanıltıcı reklamları değil, oyunun gerçek kalitesi.

Herhangi bir para ödemeden diğer oyuncuların sahip olduğu tüm özelliklere sahip olabildiğiniz Vainglory’de “Pay2Win” sistemi çalışmıyor. Oyunda her oyuncu eşit güce sahip. Her hafta tıpkı League of Legends’de olduğu gibi ücretsiz verilen karakterlerle, açmak istediğiniz karakterleri önceden test edebiliyorsunuz. Eğer istediğiniz karakteri oyun parası biriktirmeden hemen açmak istiyorsanız, oyuna para yatırmanız mümkün ancak bu size herhangi bir avantaj sağlamıyor. Vainglory’de adilliğe büyük bir önem verildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tam olarak 36 farklı karakter ve her karaktere özel olarak alınabilecek Nadir’den Efsanevi’ye birçok görünüm bulunuyor. Oyuncular, kısa aralıklarla gelen yeni karakterler ve kostümler, her güncellemede karşılarına çıkan yenilikler ve yapımcı firma Super Evil Megacorp’un oyuncuların memnuniyeti için gösterdiği çabadan son derece memnunlar.

Android, iOS ve PC platformlarında oynanabilen Vainglory, E-Sports tarafında da son derece başarılı. Şimdi oyunun eksi ve artılarını sizin için sıralayalım.

Vainglory Artıları

Oynanış oldukça rahat ve anlaşılabilir. Her karakterin tanıtım videosu, kısa ipuçları ve yetenekleri hakkında bilgiler verildiği için oyuna yeni başlayanlar bile rahatça aşina olabiliyorlar.

Grafikleri mobil bir oyuna göre son derece güzel olan oyunda, gerçekçi efektler oyuncuları saatlerce daha doğrusu bataryalarının yettiği sürece ekran başına kitliyor.

Oyunun içeriği ve arayüzünde Türkçe desteği bulunuyor. Karakter tanıtım videolarında bile bu ayrıntı düşünülmüş.

Oldukça sürükleyici olan oyunda ister 25 dakikalık MOBA modunda, isterseniz de diğer kısa mücadele modlarında oynayabiliyorsunuz. Her modun kendisine has bir keyfi var, oyun ilerledikçe aldığınız bu keyif de artıyor.

Oyun için hile ve mağduriyet söz konusu bile değil.

Optimizasyon son derece iyi. Orta seviye bir telefonda bile yüksek grafik ayarlarında oyunu oynayabilirsiniz.

Vainglory Eksileri