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Vale Robot Stan Artık Tam Zamanlı Hizmete Başladı!

Teknolojinin kullanımı her geçen gün gelişiyor. Şimdi ise Fransız bir teknoloji şirketi, robot valeler ile hizmet veriyor...

By Muhammed Arslan

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Vale Robot Stan Artık Tam Zamanlı Hizmete Başladı!

Gelecek sefer Fransa’da bir havaalanına gittiğinizde, arabanızı almak için bekleyen bir robot ile karşılaşabilirsiniz. Fransız firma Stanley Robotics, birkaç yıl boyunca kendi kendini süren robot valeleri test ediyor.

Bu hafta ise Vale Robot Stan, Fransa’nın Lyon-Saint-Exupéry havaalanında ilk defa tam zamanlı hizmetine başladı. Sistem şu şekilde çalışıyor. Müşteriler, araçlarını kendi markalarını ve modellerini doğrulamak için araçların tarandığı özel hangarlara park edecek.

Daha sonra, Stanley’nin robotlarından biri olan ve Stan olarak adlandırılan forkliftler içeri girecek. Aracın altında yer alan kayan bir platform ile aracı kaydırır, kaldırır ve park eder.

Stanley Robotics, yeni teknolojinin park alanını insanlardan çok daha verimli kullandığını ve aynı alana %50 daha fazla araba sığdığını söylüyor. Bu, kısmen robotların hassas sürüşünden kaynaklıdır.

Ancak aynı zamanda sistemin müşterilerin ne zaman döneceğini takip ettiği için de geçerlidir. Kısacası robatlar üç ya da dört katlı park alanına park eder, aracın sahibinin gelmesine yakında aracı hazır hale getirirler.

Genel olarak teknolojinin gittiği son noktayı düşünmek, biraz zihni zorluyor. Buna karşılık her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde teknolojinin kullanım alanları oldukça genişliyor. Günümüzde birçok gereksiz park yeri kullanılmasına, bu, mükemmel bir çözüm olabilir.

KaynakStanley-Robotics
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