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Valheim Anlık 500 Bin Oyuncu Rakamına Ulaştı!

Valheim, 500 bin anlık oyuncu rakamına ulaşarak CS: GO'dan sonra ikinci en çok aktif oyuncuya sahip oyun olmayı başardı.

Yunus Emre Çakır

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Valheim

Geçtiğimiz ay piyasaya çıkan bir hayatta kalma oyunu olan Valheim, kısa süre içerisinde 3 milyondan fazla bir satış gerçekleştirdi. 600 MB boyutunda ki bu oyun, kullanıcılardan oldukça olumlu eleştiriler almayı başardı.

Ayrıca oyun, Steam‘de 500 bin aktif kullanıcı sayısın ulaşarak en çok oynanan ikinci oyun olmayı başardı. Listenin başında ise CS: GO 1.1 milyon aktif oyuncu ile yer alıyor. Ancak Valheim, başarısını çok kısa sürede elde etmeyi sağladı.

Valheim‘in odak noktası PvE ve geliştirilmiş inşa malzemeleri ile birçok oyuncuyu kendisine çekmeyi başardı. Iron Gate tarafından çok az kişiyle (5) yapılan oyun için şirketin kurucu ortağı, “En azından bizi ayakta tutmak için oldukça iyi satılacağına dair bir hissimiz vardı. Ama bir milyon ve şimdi iki milyon satış olması, asla tahmin edemeyeceğimiz bir şeydi” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde de oldukça fazla oyuncunun oynadığı Valheim, geliştirilmeye devam ederse oldukça iyi bir parlak bir geleceği var.

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Oyun

Valheim Anlık 500 Bin Oyuncu Rakamına Ulaştı!

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