Valve 3 Adet VR Oyunu Geliştiriyor

Valve iki yıldan fazla bir süredir sanal gerçeklik alanına yatırım yapıyor. Firma, HTC ile ortak olarak geliştirilen Vive sanal başlığını GDC 2015‘te tanıtmıştı. Yaklaşık bir yıl önce Steam’de Steam VR Performans Testi aracı yayınlandı.

Şimdi, bazı raporlara göre, Valve, ne zaman piyasaya çıkacakları henüz belli olmamasına rağmen, üç VR oyunu üzerinde çalışıyor olabilir.

Gamasutra‘ya göre firmanın başkanı Gabe Newell şirketin mevcut durumunu ve VR planını ayrıntılarıyla anlattı. Yönetici, Nintendo’nun Shigeru Miyamoto‘suna atıfta bulundu ve firmanın anılan Japon şirkete benzer şekilde eşzamanlı olarak donanım ve yazılımlar inşa ettiğini söyledi. Bununla birlikte Newell, şirketinin tüketiciler için daha iyi deneyimler sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Yönetici, şu an Valve’nin geliştirilmekte olan üç VR oyununa sahip olduğunu belirtti. Bunların demolar veya deneysel projeler olmadığı, aynı zamanda Unity ve kendi Source 2 motoru kullanılarak geliştirilen tam oyunlar olduğu açıklandı.

Newell şu anda geliştirme aşamasındaki unvanların adlarını açıklamazken, şirket hayranları kesinlikle Half-Life 3‘ü umuyor olacaktır. Valve şimdilik bu konuda olumsuz konuşmuyor.