Valve, Dota 2 Turnuva Düzenini Yeniden Düzenliyor

Valve, önümüzdeki ay düzenlenecek en büyük Dota 2 etkinliği olan The International 2017 ile oyunun rekabetçi sahnesinde önemli bir revizyonun gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Yeni değişiklikler, bu yılki 20 milyon dolarlık turnuvanın sonuçlanmasının ardından geçerli olacak ve The International 2018 için önünü açacak.

Dota 2 blogunda yaptığı açıklamada, Valve şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl, The International’a giden rekabet ortamını şekillendiren iki Valve Turnuva vardı. Bununla birlikte, önümüzdeki yıl, rekabetçi ekosistemi büyütmek, üçüncü parti turnuvalarla daha yakından çalışmak için daha organik bir yaklaşım alacağız. Önceki Turnuva Sistemi yerine, doğrudan sponsor olmak için birçok üçüncü taraf turnuvası seçeceğiz. Buna ek olarak, bu turnuvalarda yarışan oyuncular, Uluslararası 2018 davetlerini belirlemenin tek faktörü olacak olan Niteleme Puanları kazanacaklar. “

Mevcut sistem her yıl Valve tarafından organize edilen birkaç turnuvaya bağlıydı. Şu andan itibaren, ödül havuzu boyutuna göre değişecek ve daha fazla üçüncü parti turnuvası içeren iki katmanlı bir sistem oluşturulacak. Turnuvalar, Valve’nin başka bir 500.000$ ile eşleşen, en az 500.000$ ödüllü etkinlikler olacak. Küçükler en az 150.000 dolarlık ödül havuzuna sahip olacaklar ve aynı zamanda şirketten uygun fonlar alacak.

Dünyanın dört bir yanından gelen ekipleri desteklemek için, altı ana bölgenin her birinden (NA, SA, SEA, CN, AB ve CIS) en az bir nitelikli yarışmacıya sahip olacaklar.

Bununla birlikte, en büyük değişiklik, The International’daki bir alan kazanma sürecini daha şeffaf hale getirecek bir puan sisteminin uygulanması olacak. Bir turnuvanın toplam ödül havuzuna dayalı olarak derece puanları verilecek, ana dallar her bir ödül havuzunda daha fazla puan veriyor. Buna ek olarak The International‘a yakın turnuvalar ekstra puan kazandıracaktır. Valve, taraftarların yıl boyunca favori oyuncularını takip etmelerine yardımcı olmak için bireysel ve takım eleme puan sıralamaları ile bir sıralama tablosunu sürekli yayınlayacak.