Valve Senaryo Odaklı Oyun Üzerinde Çalışıyor

Valve firmasının patronu Gabe Newell, Reddit sitesinin AMA etkinliğinde kullanıcıların sorularını yanıtladı.

Tabii herkesin merak ettiği bir soru vardı, Half-Life serisine yeni bir oyun gelecek mi? Oyun dünyasının en büyük yapımlarından biri olan Half-Life serisi en son 10 yıl önce Half-Life 2 ile beraber tarihin tozlu sayfalarında kayboldu. Valve firmasının serinin devamını getirmeme konusunda oldukça ısrarlı görünmekteydi. Fakat bu konu hakkında genelde yorum yapmamasına alıştığımız Gabe Newell sonunda seri hakkında olumlu sözler söyleyerek serinin fanlarını heyecanladırdı.

Newell tek kişilik en az bir oyun geliştirdiklerini ve Source 2 oyun motorunu oyunlara adapte etmek için uğraştıklarını açıkladı. Source 2 oyun motoru ilk önce Dota 2 üzerinde denenmişti ve gayet başarılı sonuçlar alınmıştı.

Bahsedilen senaryo odaklı oyun için Valve’nin elinde Half Life serisi ve Portal serisi bulunmakta. Half Life 3 veya Portal 3, her ikisi de oyuncuları oldukça tatmin edecektir.