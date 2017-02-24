Valve SteamVR’ın Linux için İlk Geliştirme Sürümünü Yayınladı

Geçen sene SteamVR‘nin beta formunda Linux‘a geldiğini bildiren Valve, ilk geliştirme sürümünü kullanıma sundu. Bu hareket, şirketin Linux tabanlı oyun alanına girmesinin bir diğer hamlesi, bir Valve çalışanı olan Drew Bliss, Linux’un oyun oynamak için Windows 8’den daha canlı olduğunu belirtti.

Linux için ilk SteamVR yapısı, özellikle HTC Vive‘yı kullanan bu platform için içerik geliştirmeyi düşünen geliştiricilere yönelik.

Bu erken evrede, sınırlı donanım desteği bulunmakta ve SteamVR’nin dayandığı Vulkan API‘lerine erişim sağlamak için Nvidia veya AMD ekran kartları için ön sürüm sürücüleri kullanılması gerekiyor. Buna ek olarak, Steam beta istemcisinin en son sürümü, 64-bit Vulkan yükleyicisinin belirli bir derlemesiyle birlikte de gerekli.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde SteamVR için halihazırda aşağıdakileri içeren bir dizi bilinen sorun var:

OpenGL uygulamaları şu anda etkileşimli olarak kullanılamayacak kadar yavaş; sadece Vulkan Submit yolu en uygun.

Gösterge tablosundaki masaüstü görünümü şu anda çalışmıyor

Güç yönetimi şu anda uygulanmıyor

Kulaklıktan ses düzeni değiştirme şu anda uygulanamıyor

VR durum penceresi şu anda doğrudan modun etkin olup olmadığının farkında değil, dolayısıyla “doğrudan modu etkinleştir” ve “doğrudan modu devre dışı bırak” düğmeleri kullanılamamakta; doğrudan mod desteklenirken otomatik olarak etkinleştirilebilmekte

Şu anda, genel kurulum ve yapılandırma deneyimi biraz sorunlu olabilir ancak ilgilenen geliştiriciler, GitHub üzerinden sağlanan talimatları izleyebilir.