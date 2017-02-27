Valve, VR İçin Daha Gerçekçi Ses Sözü Verdi

Sanal gerçeğin geliştirilmesine yönelik çabaların çoğu görsellere odaklanmakta. Peki ya ses? Bulunduğunuz dünyayı açıkça yansıtmayan sesi duymak sarsıcı değil mi? Valve bunu düzeltebileceğini düşünüyor. Geliştiricilerin oyunlarda ve uygulamalarda, özellikle de VR için daha kapsamlı bir ses sunmalarına olanak tanıyan bir Steam Audio seti yayınlamıştı. Binoral ses üretmenin yanı sıra (vücudunuzun dinlemeyi nasıl etkilediğini yansıtan), ses efektleri üretmek için fizik temelli gelişmiş bir yaklaşım sergilemekte.

Birincisi, Steam Audio engellerin yalnızca bir kısmını engellediği durumlarda bunları halledebiliyor. Ayrıca sesi alışılmadık efektler yerine gerçek zamanlı olarak nesnelerin etrafına yayabilir. Ve yankı, yalnızca çevrenin şekline değil, malzemelerinin akustik özelliklerine de bağımlıdır. Bir uzay gemisindeki bir metal koridorun, örneğin, bir evdeki halı kaplı bir odadan daha fazla ses yankı uyandırması daha muhtemel.

Kit serbestçe kullanılabilir ve şu anda Unity motorunu kullanarak Android, Linux, Mac ve Windows cihazlarıyla çalışmakta. Unreal Engine 4 desteği de çok yakında geliyor.