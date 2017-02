Vernee 10 Çekirdekli Apollo 2 Modelini Tanıtmaya Hazırlanıyor

Çinli telefon üreticisi Vernee, Dünya Mobil Kongresi‘nde 10 çekirdekli bir CPU bulunan ilk akıllı telefonu piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Geçen yıl çıkardığı Apollo modelinin ardından Apollo 2, MediaTek’in Helio X30 SoC ile güçlendirilecek ve 2.8GHz hızında dört Cortex-A73 çekirdeği, 2.2GHz hızında dört Cortex-A53 çekirdeği ve iki tane 2.0GHz hızında çalışan Cortex-A35 çekirdekleri bulunacak.

Helio X30, TSMC’nin 10nm mimarisine dayanılarak hazırlanmış ve dört çekirdeğe sahip bir PowerVR 7XT GPU‘su, 3 kat taşıyıcı agregasyona sahip Category 12 LTE ve 24MP’ye kadar çift kameraları destekleyebilen bir DSP ile birlikte geliyor.

