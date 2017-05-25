Vertu, 360.000 USD değerindeki Signature Cobra telefonunu duyurdu

Telefonunuzun önüne yakutla kaplanmış bir yılan olmadıkça arama yapmak imkansız bulursanız, Vertu sizin için bir şey yapmış, hadi göz atalım.

Vertu‘nun Signature serisinin bir parçası olan Signature Cobra‘nın 439 yakutu inanılmaz gaudy görünümlü kobra şeklinde olup sadece telefonun ön kısmında görünüyor. Gözler zümrütten yapılmış ve iyi ölçmek için orada atılmış bazı altın ve kristaller var. Telefon Fransız mücevher evi Boucheron tarafından tasarlandı.

Sanki bu yeterli değil gibi, bu telefonların sadece sekiz adet yapılacak ve her biri helikopterle size teslim edilecektir.

Vertu Signature Cobra Çin’de 2,47 milyon CNY karşılığında piyasaya sürüldü. Sekiz adetten sadece biri Çin’de satılacak.