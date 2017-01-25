Vertu nihayet bugün yeni bir lüks akıllı telefonunu duyurdu ve Constellation model adı ile birlikte geliyor. Garip bir şekilde lüks mobil cihazlar arasında, bu cihaz gerçek yüksek özellikleriyle birlikte çift SIM desteği ile de geliyor (çift sim Vertu için bir ilk).

Yeni Vertu Constellation, 5.5 inç QHD AMOLED dokunmatik ekran, 1.55um piksel ve 4K video kaydı olan 12 MP ana kamera, İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 820 yonga seti, 4GB RAM, 128GB genişletilebilir depolama alanı, NFC, USB Tipi -C bağlantı noktası ve kablosuz şarj desteği ile 3,220 mAh pil bazı özellikleri arasında bulunuyor.

Ne yazık ki Android 6.0.1 Marshmallow‘ı çalıştırıyor ve Nougat’a yaklaşan bir güncellemeden kesinlikle söz etmiyoruz – bu yüzden heyecanlanmayın. Zaten ortalama bir Vertu kullanıcısı da böyle bir güncellemeyi beklemez diye düşünüyoruz.

Vertu, Constellation’ın ekranının “çizilmeye karşı dayanıklı, 140 karat 6. nesil safir kristalin sağlam bir bölümü” tarafından korunulduğunu söylüyor. Akıllı telefonun ön yüze bakan stereo hoparlörleri var ve “olağanüstü akustik performans Dolby Digital Plus sanal surround ses işleme ile elde edildi”. Cihaz İngiltere’de eloksallı alüminyumdan elle hazırlanacak ve “İtalya’daki uzman bir aile tarafından işletilen tabakhaneden alınmış” deri ile tamamlanacak

Vertu‘nun meşhur 24 saat konsiyer hizmeti Constellation‘da da mevcuttur ve telefonun yan tarafında bir yakut kullanılmıştır. Bu da bir düğme olarak da işlev görür. Ayrıca, yeni Constellation ürününü satın alarak dünyanın en büyük Wi-Fi ağına iPass’a erişebilirsiniz.

Yeni Vertu Constellation, Şubat ayı ortalarından itibaren “butiklerde” satışa sunulacak ancak şirket ne kadar mal olacağını açıklamadı. Bu yine de Vertu, bu yüzden dört haneli bir rakamın altında bir şey beklemeyin.