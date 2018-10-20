Dünya genelinde en lüks telefonları üretmekle tanınmış Vertu şirketi, en yeni ve en pahalı olan Aster P telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl faturalarını ödeyemediği için kapatılan şirket, yeni telefonu ile Çin pazarına odaklanmaya başlamıştır. Asper P telefonunu ile yeniden gündeme gelecekmiş gibi görünmektedir.

Pekin’de düzenlenen tanıtım etkinliğinde Vertu şiketi bu telefonunu tanıttı. Tanıtım da cihazın en az 4200 dolar karşılığında satın alınabileceğini belirtti. Ayrıca telefonun farklı modellerinin olacağı da belirtilmiştir. Bunlarda Aster P Barok modelinin en ucuz olacağı ve Gotik modelinin en pahalı olacağını belirtip toplam yedi farklı modelin bulunacağını ifade etmiştir.

Aster P Telefonu 1 - 8

Barok serisi Aster P Siyah modelin yanısıra Mavi, Karamel Kahverengi ve Alacakaranlık Turuncusu renk seçenekleri ile karşımıza gelecektir. Daha önce de belirtildiği gibi satış fiyatı 4200 Dolar civarında olacaktır. Gotik serisi Aster P telefonunun Siyah Jade ve Beyaz renk seçenklerine sahip modellerinin fiyatı 5,100 Dolar olacaktır. Ayrıca Dazzling Gold modeli ise 14.000 Dolardan biraz az bir fiyatla satışa sunulacak.

Donanım açısından akıllı telefon, 6GB RAM ve 128 depolama kapasitesi ile birlikte bir Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ile desteklenmektedir. Ayrıca FullHD (1080p) çözünürlük, 12 megapiksel arka kamera, 20 megapiksel selfie kamerası ve 5 inçlik ekrana sahiptir.

Çağrı ve mesajlar V Talk şifreleme teknolojisi ile korunmaktadır. 3300 mAh batarya ve Hızlı Şarj 3.0 özelliğine sahiptir. Ne yazık ki Android 9 Pie çalışmıyor, ama Android 8.1 Oreo ile çalışan bir telefon için parası oldukça yüksektir.