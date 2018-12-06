BİM’in bu haftaki aktüel katalogunun en önemli ürünü olan Vestel Venus V4‘ü inceledik ve 949 TL’lik fiyatının ne kadar makul olup olmadığını aktarıyoruz.

BİM bu hafta Vestel’in V4 akıllı telefonunu 949 TL fiyat etiketi ile satışa sundu. Bu telefonun başlıca özelliklerine değineceğiz. Daha sonra fiyat performans karşılaştırması yapacağız ve sizlere fiyatının makul olup olmadığını aktaracağız.

Vestel Venus V4 Özellikleri

İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)

Android 7.0 (Nougat) İşlemci: MediaTek MT6737

MediaTek MT6737 Çekirdek Sayısı: 4

4 RAM: 3 GB

3 GB Dahili Hafıza: 32 GB

32 GB AnTuTu Puanı (v6): 37.000

37.000 Hafıza Kart Desteği: 64 GB

64 GB Ön Kamera Çözünürlüğü: 13 MP

13 MP Arka Kamera Çözünürlüğü: 5 MP

5 MP Video Kayıt Çözünürlüğü: 720p (30fps) (HD)

720p (30fps) (HD) Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Ekran Boyutu: 5.5 inç

5.5 inç Ekran Çözünürlüğü: 720×1280 Pixel

720×1280 Pixel USB: Micro USB 2.0

Akıllı telefonun başlıca özellikleri bu şekilde. Gelelim fiyatına. Ne yazıkki 949 TL fiyatının indirimli ya da avantajlı bir fiyat olduğunu söylemek zor. Bu ürünü hepsiburada ve benzeri sitelerde 924 TL‘ye alabiliyorsunuz.

Her ne kadar fiyatına göre kayda değer özelliklere sahip olsa da BİM’deki kampanyanın gerçekten iyi bir indirim olduğunu söylemek zor. E-Ticaret siteleri ile benzer fiyat yapısı ile satışa çıkardıklarını söyleyip kararı size bırakıyoruz.

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