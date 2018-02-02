Akıllı telefon alanında iddialı bir giriş ile dikkat çeken Vestel, zaman içerisinde kaybolmaya başlayan iddiasını devam ettirmek için serilerini güncellemeye başladı. Yavaş yavaş kendi kullanıcı kitlesine de ulaşan markanın, düzenli aralıklarla yeni akıllı telefon modellerini tanıttığını görüyoruz. Bu akıllı telefon modellerinden birisi de Vestel Venus V4 serisi olmuştu.

Batarya kapasitesi ve sahip olduğu teknolojilerle dikkat çeken modelin, şimdi ise fiyatları açıklandı. Hemen yeni akıllı telefonlar için açıklanan fiyatlar ve telefonların özelliklerinden söz edelim. Bakalım Vestel Venus V4 nasıl bir fiyat aralığına sahip?

Vestel Venus V4 Fiyat Performans Serisi

Yeni akıllı telefonların fiyatlarından söz etmeden önce, Vestel Venus V4 akıllı telefonlarının sistem özelliklerinden söz etmek gerekiyor. Tasarımdan kısaca söz ederek başlarsak, yeni modelin yanlardan ince çerçeveli ancak üst ve alttan biraz kalın bir çerçeveli akıllı telefon olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ön kısımda hiçbir fiziksel tuşun yer almadığını da ekleyelim. Sadece alt çerçeve bölümünde Venus yazısını görüyoruz.

Sistem özelliklerine geçtiğimiz zaman ise bu modelde fiyat performans dengesini görmekteyiz. 5.5 inç ekrana sahip seri, HD çözünürlük değeri sunuyor ve LCD teknolojisine sahip. Bunun dışında işlemci bölümünde ise MediaTek MT6735 modelini görüyoruz. 4 çekirdekli işlemci çok öne çıkan bir işlemci serisi değil. Zaten amaçta çok yüksek performans elde etmek olmamış. Bunun yerine fiyat performans ürünü sunulmuş.

İşlemcilere eşlik eden 3 GB RAM bellek miktarı ve 32 GB hafıza birimini de unutmamak gerekiyor. 4 flaş destekli arka kameraları ve HDR özelliğini kullanan 5 MP ön kamerası da dikkat çeken telefonun, en çok öne çıkan kısmı ise batarya kapasitesi. Öyle ki bu model 5000 mAh değerinde bataryalar kullanıyor. İşlemci ve ekran sistemini de düşünecek olursak, batarya süresi oldukça uzun olacaktır.

Şu an için kesin dayanma süresinin ne kadar olacağı konusunda ise pek bir açıklama bulunmuyor. Tüm bu özelliklerle beraber Vestel Venus V4 akıllı telefonlarının açıklanan fiyatlarının ise 1099 TL olduğunu belirtelim. Fiyat ve özellikler düşünüldüğünde başarılı bir akıllı telefon modelinin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Fiyatın rekabet edecek bir boyutta olması da önemli bir ayrıntı.