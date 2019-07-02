Vestel Venus V7 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yerli akıllı telefon markaları arasında yer alan Vestel, sürekli yeni akıllı telefon modeli tanıtmaya devam ediyor. Markanın son modellerinden birisi de Vestel Venus V7 akıllı telefonları oldu. MWC 2019 kapsamında tanıtımı yapılan yeni akıllı telefonların satışa çıktığı da açıklandı.

Yeni yerli modelin özelliklerinin neler olacağı merak konusu olmuştu. Tanıtımın sonrasında belli olan özelliklerin hemen ardından şimdi ise bu modelin satışları başladı. Satışların başlamasıyla beraber fiyatlar da açıklanmış oldu.

Vestel Venus V7 Tasarımı Nasıl?

Önce yeni akıllı telefon modelinin tasarımından başlamak gerekiyor. Tasarım kısmında bu modelin dikkat çeken özellikleri var. Ön kısımda su damlası çentik alanı kullanılmış durumda. Buna karşın çerçeve bölümünün dikkat çekici seviyede olduğu görülüyor.

Arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise üst üste sıralı olan kameraları görüyoruz. Ortalanmış bir şekilde karşımıza çıkan kameraların hemen altında flaş ışığı bulunuyor. Bunun altında ise parmak izi sensörleri bulunuyor. Son olarak arka kapak kısmında Vestel Venus yazısının dikkat çektiğini ekleyelim.

Vestel Venus V7 Teknik Özellikleri

Vestel Venus V7 modelinin dikkat çeken özelliklerini de hatırlamak gerekiyor. Telefonda 8 çekirdekli MediaTek Helio P22 işlemcileri bulunuyor. 2 GHz hız değerine sahip olan işlemcilerin 12 nm FinFet üretim teknolojisinden çıktığını da ekleyelim.

Bunun yanında RAM bellek miktarı konusunda ise 3 GB RAM bellek gibi standart bir değere yer veriliyor. 6.21 inçlik bir ekran kullanan akıllı telefonun çözünürlük değeri bölümünde 1520 X 720 piksel değeri karşımıza çıkıyor.

Ön kısımda 8 MP değerinde kamerası ve arka kısımda da 13 MP + 2 MP kamerası bulunan Vestel Venus V7, tüm bu özelliklerle beraber satışa çıkmış durumda. Telefonların satış fiyatının da 1699 TL olduğunu ekleyelim.