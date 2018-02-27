Mobil Dünya Kongresi kapsamında sadece küresel markaların yeni akıllı telefonları tanıtılmadı. Etkinlik kapsamında birçok sürpriz akıllı telefon modeli gördük. 16000 mAh değerinde bataryası bulunan telefonlar, ekrandan parmak izi kullanan telefonlar derken birçok seri tanıtıldı. Bu seriler içerisinde dikkat çeken modellerden birisi de Vestel’in yeni akıllı telefonu oldu. Vestel Venüs Z20 adı ile tanıtılan yeni telefon da iyi bir fiyat performans serisi olarak gösterilebilir. Peki telefonun nasıl özellikler var? Alınabilecek bir modelden mi söz ediyoruz? Bakalım.

Vestel Venüs Z20 Tasarımı ve Özellikleri

Vestel Venüs Z20 akıllı telefonlarının, tasarım açısından yenilenmesi, ilk dikkat çeken noktalardan biri oldu. Telefonların ön yüzeyinde çerçevelerin oldukça inceldiğini görüyoruz. Hem üst hem de alt bölümde bir çerçeve alanı var fakat eski modellere göre bu alan bir hayli incelmiş durumda. Bunun dışında telefonların ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş kullanımı yapılmamış.

Arka yüzeye geçtiğimiz zaman ise köşeye konumlandırılmış olan kameralar bizi karşılıyor. Kameraların yan yana bir şekilde sıralanmış olduğunu ve parmak izi sensörlerinin de ortalanmış bir şekilde sunulduğunu görüyoruz. Alt kısımda yer alan Venüs logosu dışında ekstra bir tasarım hamlesi ise yapılmamış.

Teknik özellikler kısmına geçelim. Başta belirttiğimiz gibi teknik özellikler kısmında fiyat performans odaklı bir seri görüyoruz. İçerisinde Snapdragon 630 işlemcilerini barındıran telefon, 4 GB RAM bellek miktarına ve 64 GB depolama alanına sahip. Ek olarak telefonun 5.6 inçlik bir ekran sunduğunu görüyoruz. Ekran kısmında ise Full HD+ çözünürlük desteği, IPS panel ve 18:9 ekran oranı fark yaratan detaylar arasında.

Çift arka kamera kullanan Vestel Venüs Z20, 16 MP değerinde ana kamerası ve 5 MP değerinde ikinci kamerası ile çekim kalitesinde de orta segment için ideal çözümler sunmayı başarıyor. Telefonların ön kamerası kısmında standart olan 8 MP değerini görüyoruz. Tüm bunlara ek olarak Oreo işletim sistemiyle beraber gelecek olan Vestel Venüs Z20 akıllı telefonlarının, orta segmentin iyi modellerinden biri olacağını söyleyebiliriz. Bu model için belirlenen fiyatın ise 2.099 TL olduğunu da ekleyelim.