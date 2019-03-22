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Vestel Venus Z30 Alınır mı?

By Selin Polat

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Vestel Z30 alinir mi?

Vestel, en önemli yerli telefon üreticilerinden biri ve bugün en son çıkan akıllı telefon modeli Venus Z30 modelini fiyat performans açısından inceleyeceğiz.

Şu sıralar bu telefonun reklamına çok maruz kalmış olabilir ve telefon hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Venus Z30‘un şu anki en düşük fiyatı 2,600 TL‘ye satılıyor.

Özelliklerine baktığımızda iyi bir fiyatı var diyebiliriz fakat rakip markalar ile karşılaştırdığımızda, artı / eksi ne gibi farklar var anlatacağız.

Z30 için belirlediğimi rakip Samsung‘un Galaxy A50 Modeli. A50’nin fiyatı da hemen hemen aynı ve 2849 TL‘ye satın alabiliyorsunuz.

Venus Z30 Özellikleri

  • İşlemci: MediaTek (Helio P23)
  • RAM: 4 GB
  • Dahili Hafıza: 64 GB
  • Antutu Puanı: 95.000
  • Ekran Boyutu: 6,18″
  • Ekran Tipi: IPS LCD
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2246 (FHD+) Piksel
  • Ekran / Gövde Oranı: %82.12
  • MicroSD Kart Desteği: Var (256 GB)
  • Kablosuz Şarj Desteği: Yok
  • Hızlı Şarj Desteği: Var
  • Arka Kamera Çözünürlüğü: 16 + 2 MP
  • Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP
  • Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD) (30 FPS)
  • Ölçüleri: 155 x 75.6 x 7.9 mm
  • Ağırlığı: 168 Gram
  • Sar Değeri (Baş): 1.709 W/kg
  • Sar Değeri (Vücut): 1.954 W/kg
  • Face ID (Yüz Tanıma): Var
  • USB Çıkışı: USB Type-C
  • Batarya: 3.300 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)
  • Renk Seçenekleri: Mavi, Siyah, Altın
  • Yapay Zeka: Yok

Vestel Venus Z30‘un özelliklerini inceledik, şimdide Samsung Galaxy A50‘nin özelliklerine göz atacağız ve aralarında farkları kıyaslayacağız. Sonrasında ise Vestel V30 alınır mı? sorusuna cevap arayacağız.

Galaxy A50 Özellikleri

  • İşlemci: Samsung Exynos 7 Series 9610
  • RAM: 6 GB
  • Dahili Hafıza: 64 GB
  • Antutu Puanı: 145.000
  • Ekran Boyutu: 6,4″
  • Ekran Tipi: Super AMOLED
  • Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 (FHD+) Piksel
  • Ekran / Gövde Oranı: %84.92
  • MicroSD Kart Desteği: Var (512 GB)
  • Kablosuz Şarj Desteği: Yok
  • Hızlı Şarj Desteği: Var (15 Watt)
  • Arka Kamera Çözünürlüğü: 25 (f/1.7) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2)
  • Ön Kamera Çözünürlüğü: 25 MP (f/2.0)
  • Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD) (30 FPS)
  • Ölçüleri: 158,5 x 74.7 x 7.7 mm
  • Ağırlığı: 166 Gram
  • Sar Değeri (Baş): 0.27 W/kg
  • Sar Değeri (Vücut): 1.39 W/kg
  • Face ID (Yüz Tanıma): Var
  • USB Çıkışı: USB Type-C
  • Batarya: 4.000 mAh
  • İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie)
  • Renk Seçenekleri: Mavi, Siyah, Bakır, Beyaz
  • Yapay Zeka: Var

Evet arkadaşlar, her iki telefonu da karşılaştırdığımızda Samsung Galaxy A50‘nin hemen hemen her konuda Venus Z30‘a göre çok daha üstün olduğunu söylemek mümkün. Batarya kapasitesi, kameralar, işlemci, antutu puanı, yapay zeka ve pek çok özellikte venus akıllı telefona göre çok artısı bulunuyor.

Vestel Venus Z30
Vestel Venus Z30

Samsung Galaxy A50
Samsung Galaxy A50

Bu durumda “Vestel Venus Z30 Alınır mı?” sorusuna “alınmaz” cevabını versek çok yanlış olmaz. Bunun yerine 200 TL civarı ödeyerek Galaxy A50 almanızı tavsiye ederiz.

Her iki telefonun detaylı karşılaştırmasını buradaki linkte bulabilirsiniz.

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