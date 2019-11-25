Vestel Venus Z40 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon dünyasında Z modelleriyle kendisini gösteren Vestel, serilerini belli aralıklarla yenilemeye devam ediyor. Markanın yeni seri akıllı telefon modellerinden biri olması beklenen yeni seri Vestel Venus Z40 modeli de sonunda resmi olarak tanıtıldı. Yenilenen tasarımla beraber gelen akıllı telefon için detaylardan söz edelim.

Vestel Venus Z40 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modelinde ekran kısmında çerçevesiz ekran tasarımı sunuluyor. Sadece alt kısımda içe doğru uzanan bir alan söz konusu. Ekranda ön kamera için de herhangi bir alana yer verilmemiş. Açılır kapanır ön kamera kullanılmış.

Yeni akıllı telefonların arka kapak tasarımında ise alışılmış bazı detaylar olduğunu görüyoruz. Köşeye konumlandırılmış olan üst üste sıralı çift arka kamera dikkat çekiyor. Kameranın hemen altında ise flaş ışığı yer almakta. Arka kapakta tam ortalanmış olan Venüs logosunun yer aldığını da görmekteyiz.

Vestel Venus Z40 Teknik Özellikler

Orta segment akıllı telefon modelleri arasında yer alan Vestel Venus Z40 modelinin içerisinde MediaTek Helio P70 serisine yer veriliyor. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin 8 çekirdekle beraber 2.1 GHz saat hızı elde ediliyor. Çekirdekler kısmında ise Cortex A53 ve Cortex A73 çekirdekleri dikkat çekiyor. Grafik birimi kısmında ise Mali – G72 MP3 modeli kullanılmakta.

RAM kısmına baktığımız zaman, 4 GB RAM seçeneği tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. 128 GB depolama alanının kullanıldığı telefonun, 256 GB’a kadar artırılabilir hafızası bulunuyor.

Ekran kısmına geçiş yapıldığı zaman ise 6.4 inç ekran boyutu öne çıkmakta. AMOLED panelin kullanıldığı akıllı telefon 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri var. Bu değer piksel yoğunluğunu 404 PPi seviyesine taşımayı başarmış durumda. Ekran kısmında dikkat çeken bir başka detay ise ekranın altında yer alan parmak izi sensörleri.

Ekran ve işlemci özelliklerinden söz ettikten sonra geçelim telefonların kamera özelliklerine. Arka kısımda 16 MP + 5 MP değerinde çift kamera var. Her iki kameranın da Full HD çekim özelliği bulunuyor. Ön kısımda ise 8 MP değerinde tek bir açılır kapanır kamera kullanılmakta.

Tüm bu özellikleri, Android 9 işletim sistemi, kablosuz şarj desteği gibi artıları da bulunan Vestel Venus Z40 fiyat kısmında ise 3499 TL ile geliyor. Satışların şu an başladığını da eklemiş olalım.