Viber, Gizli Mesaj Servisini Tanıttı

Mesajlaşma platformu Viber, Gizli Mesajlar adlı yeni bir özellik sundu. Mesajlarınız için kendinden tahliye süresi ayarlamanızı sağlar.

Oldukça basit çalışıyor. Bir fotoğraf çekiyorsunuz ve eğer sonsuza dek kalmaması gerektiğini düşünüyorsanız, saatin üzerine dokunun ve resmin kaç saniye görüneceğine karar verin. Snapchat’a çok benziyor. Bir kere kişi resmi görürse, sonsuza kadar gidiyor. Instagram Hikayelerinde veya Messenger’ın Günü’nde olduğu gibi herhangi bir arka plan veya birkaç önizleme yok.

Resmi ilk önce yayınladığınızda, size ve diğer tarafa bulanıklaşmaz; açılıp görüntülendiğinde, sohbet esnasında sadece resmin izini görürsünüz. Viber, “konuşma geçmişinizin kalıcı bir parçası olması gereken ve olmamaya karar vermenize izin veriyor” diyor.

Viber‘in bir diğer özelliği Anlık video mesajları. Anı 30 saniyelik videolarla anlamak için anlık video simgesine dokunup basılı tutun ve düğmeyi bıraktığınızda video yolda.

Güncelleme, Google Play’de ve App Store’da zaten mevcut. Hemen telefonunuzdan güncelleme yapabilirsiniz.

Örnek olması açısından official bir videosunu da paylaşıyoruz.