Viber, salı günü mesajlaşma uygulaması için bir güncelleme hakkında tweet attı ve Facebook Messenger’ın Dark Mode’u etkinleştirmesinin ardından Viber’de dark mode özelliğini duyurdu.

Uygulamayı açtıktan sonra, sohbet listesinin en altında bir bildirim göreceksiniz. Karanlık mod geçişi “Diğer” sekmesi > Ayarlar > Görünüm’de görünecektir. Ayarı göremiyorsanız, uygulamanın en son sürümüne güncellediğinizden emin olun.

IOS’ta karanlık modu merak edenler için, Viber’in Twitter desteği @ViberHelp güncellemenin iki hafta içinde geleceğini doğruladı.

Şu anda, modlar arası geçiş yapmak istiyorsanız, karanlık mod ayarlarında manuel olarak etkinleştirilebilirsiniz.