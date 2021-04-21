Viomi Alpha 2 Pro Robot Süpürge İle Tanışın – Çok Yönlü Temizleyici!

Bu yılın Şubat ayında Xiaomi ekolojik zincir şirketi Viomi, benzersiz bir ıslak paspas ve kuru toz toplama bölmesine sahip Alpha 1C Robot Elektrikli Süpürgeyi piyasaya sürdü. Şirket şimdi Viomi Alpha 2 Pro Robot Süpürge adlı yükseltilmiş bir modeli satışa sunuyor. Ürün resmi olarak Viomi’nin Tmall resmi amiral mağazasında satışa sunuldu. Cihaz yaklaşık 537 dolar fiyat etiketi taşıyor.

Viomi Alpha 2 Pro, geniş bir alanı tarayabilen bir AI lazer radar (LDS) sistemi kullanıyor. Ön taraftaki engel algılamanın yanı sıra lazer radar, elektrikli süpürgenin yan taraflarındaki engelleri de algılayabiliyor. Bu sayede 180 derece gerçek zamanlı tarama ve 8 metrelik bir gözlem mesafesi elde edebiliyor. Üstelik radar sistemi karanlıkta da etkili olduğu için ışık koşullarından etkilenmiyor. Vakumun 150 farklı türde engeli tanıyabileceği söyleniyor.

Ayrıca Viomi Alpha 2 Pro, AI-Dumping 3.0 otomatik toz toplama sistemini benimsiyor. Sistem tüm temizleme sürecini rahatça gerçekleştirebiliyor. Ana ünite, toz toplama yuvası ve toz torbası, üçlü hassas filtreleme ile arındırılıyor. Toz torbasında kullanılan aktif karbon, %99,99’a varan antibakteriyel özelliğe sahip ve bakterilerin çoğalmasını etkin bir şekilde önlüyor. Ayrıca tozu, alerjenleri, bakterileri ve diğer zararlı maddeleri katman katman filtreleyebiliyor.

Alpha 2 Pro ayrıca diğer robot süpürgelerden farklı olarak yeniden tasarlanmış bir hava kanalı düzenine sahip. Yeni tasarım, hava kanalının uzunluğunu yaklaşık %60 kısaltıyor. Vakum ayrıca, en hızlı 15 saniyede hızlı toz toplama sağlayabilen ve toz toplamanın verimliliğini ve etkinliğini etkili bir şekilde artıran 30KPa’lık güçlü bir emiş gücüyle geliyor.