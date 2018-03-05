Geçtiğimiz senenin son günlerinde Android kullanıcıları için şok bir iddia gündeme gelmişti. İddialarda bazı Android akıllı telefonlarının, doğrudan virüslü olarak satıldığı yönünde bilgiler verilmişti. Güvenlik şirketlerinin araştırmaları sonrasında ortaya çıktığı belirtilen konu için ise Çinli üreticiler hedef gösterilmişti.

Bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin telefonlarında yer aldığı belirtilen güvenlik sorunları, kullanıcıların bilgilerini de tehlikeye atmıştı. Telefonların satışında trojan virüsüyle beraber geldiğinin açıklanmasının ardından ise bu modeller için isim açıklaması geldi.

Söz konusu Çinli üreticiler olunca, Huawei, Xiaomi gibi devler akla gelse de sorunlu modellerin çok daha basit seriler olduğundan söz ediliyor. Adı çok duyulmayan ve uygun fiyatlı satılan modellerden söz ediyoruz.

Virüslü Android Cihazlar Hangileri?

Doğrudan güvenlik araştırmacıları tarafından verilen bilgilerle beraber ortaya çıkan gelişmelere bakacak olursak, bu modelleri kullanan kullanıcılar ciddi risk altında yer alıyor. Kesin olarak firmalar doğrulamamış olsa da bu konuda bazı kanıtlarında yayınlanmış olduğu belirtiliyor. Yazılımından mı kaynaklı olarak böyle bir sorun var bilinme ama, virüslü olarak satıldığı belirtilen akıllı telefonların isimleri şöyle;

Advan S5E NXT

Advan S4Z

Advan i5E

STF AERIAL PLUS

STF JOY PRO

Tesla SP6.2

Cubot Rainbow

EXTREME 7

Haier T51

Cherry Mobile Flare S5

Cherry Mobile Flare J2S

Cherry Mobile Flare P1

NOA H6

Pelitt T1 PLUS

Prestigio Grace M5 LTE

BQ 5510

Leagoo M5

Leagoo M5 Plus

Leagoo M5 Edge

Leagoo M8

Leagoo M8 Pro

Leagoo Z5C

Leagoo T1 Plus

Leagoo Z3C

Leagoo Z1C

Leagoo M9

ARK Benefit M8

Zopo Speed 7 Plus

UHANS A101

Doogee X5 Max

Doogee X5 Max Pro

Doogee Shoot 1

Doogee Shoot 2

Tecno W2

Homtom HT16

Umi London

Kiano Elegance 5.1

iLife Fivo Lite

Mito A39

Vertex Impress InTouch 4G

Vertex Impress Genius

myPhone Hammer Energy

Sorunlu olduğu iddia edilen modeller bu şekilde açıklandı. Bu modellerin birçoğunun ülkemizde zaten satılmadığını da ekleyelim. Android virüs sorunu daha da büyür mü? Orası merak konusu.