Geçtiğimiz senenin son günlerinde Android kullanıcıları için şok bir iddia gündeme gelmişti. İddialarda bazı Android akıllı telefonlarının, doğrudan virüslü olarak satıldığı yönünde bilgiler verilmişti. Güvenlik şirketlerinin araştırmaları sonrasında ortaya çıktığı belirtilen konu için ise Çinli üreticiler hedef gösterilmişti.
Bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin telefonlarında yer aldığı belirtilen güvenlik sorunları, kullanıcıların bilgilerini de tehlikeye atmıştı. Telefonların satışında trojan virüsüyle beraber geldiğinin açıklanmasının ardından ise bu modeller için isim açıklaması geldi.
Söz konusu Çinli üreticiler olunca, Huawei, Xiaomi gibi devler akla gelse de sorunlu modellerin çok daha basit seriler olduğundan söz ediliyor. Adı çok duyulmayan ve uygun fiyatlı satılan modellerden söz ediyoruz.
Virüslü Android Cihazlar Hangileri?
Doğrudan güvenlik araştırmacıları tarafından verilen bilgilerle beraber ortaya çıkan gelişmelere bakacak olursak, bu modelleri kullanan kullanıcılar ciddi risk altında yer alıyor. Kesin olarak firmalar doğrulamamış olsa da bu konuda bazı kanıtlarında yayınlanmış olduğu belirtiliyor. Yazılımından mı kaynaklı olarak böyle bir sorun var bilinme ama, virüslü olarak satıldığı belirtilen akıllı telefonların isimleri şöyle;
- Advan S5E NXT
- Advan S4Z
- Advan i5E
- STF AERIAL PLUS
- STF JOY PRO
- Tesla SP6.2
- Cubot Rainbow
- EXTREME 7
- Haier T51
- Cherry Mobile Flare S5
- Cherry Mobile Flare J2S
- Cherry Mobile Flare P1
- NOA H6
- Pelitt T1 PLUS
- Prestigio Grace M5 LTE
- BQ 5510
- Leagoo M5
- Leagoo M5 Plus
- Leagoo M5 Edge
- Leagoo M8
- Leagoo M8 Pro
- Leagoo Z5C
- Leagoo T1 Plus
- Leagoo Z3C
- Leagoo Z1C
- Leagoo M9
- ARK Benefit M8
- Zopo Speed 7 Plus
- UHANS A101
- Doogee X5 Max
- Doogee X5 Max Pro
- Doogee Shoot 1
- Doogee Shoot 2
- Tecno W2
- Homtom HT16
- Umi London
- Kiano Elegance 5.1
- iLife Fivo Lite
- Mito A39
- Vertex Impress InTouch 4G
- Vertex Impress Genius
- myPhone Hammer Energy
Sorunlu olduğu iddia edilen modeller bu şekilde açıklandı. Bu modellerin birçoğunun ülkemizde zaten satılmadığını da ekleyelim. Android virüs sorunu daha da büyür mü? Orası merak konusu.