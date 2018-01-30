Vivo oldukça kısa bir zamandan beri piyasada olsa da, akıllı telefon dünyasındaki ilerlemeleri nedeniyle oldukça ilgi topluyor. Firma bu yıl bir miktar ses çıkardı ve CES 2018’de ekran altı parmak izi tarayıcı bulunan bir akıllı telefon ortaya çıkardı. Eğer bu yeterli değilse şirket, 10GB RAM bulunan bir akıllı telefon canavarını piyasaya sürerek bu seneye hakim olmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Vivo Xplay7, bir Qualcomm Snapdragon 845 işlemciyle, son derece ince çerçeveler bulunan 4K ekranla ve %92.9 ekran-gövde oranı ile gelecek. Bu yeterli değilse, aynı zamanda 4X kayıpsız zum desteği ile çift kamera kurulumuna sahip olacak ve 256GB veya 512 GB dahili depolama seçeneği ile gelecek. Yukarıda görüldüğü gibi, firma ayrıca uygun bir kulaklık jakı da sunuyor.

Ancak, bu tür bir akıllı telefonun yakın gelecekte kendini göstermesi mümkün, ancak asıl soru ne zaman?