Vivo 17 Pro Ön Sipariş ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Vivo geçtiğimiz günlerde 20 Eylül’de Vivo V17 Pro akıllı telefonun piyasaya sürüleceğini doğruladı. Akıllı telefon, çift açılır selfie kamera sistemi ile gelen ilk Vivo telefon olacak. Telefonun ön siparişleri 19 Eylül’de başlayacak ve ardından 28 Eylül’de piyasaya sürülecek.

Vivo’nun tanıtım tarihi, Hindistan’ın önemli günlerinden birisine denk gelecek gibi duruyor. Şirket önemli bir günde piyasaya sürerek, kampanya gerçekleştirip daha çok rağbet oluşturma yönünde ilerliyor. Çift selfie kameralı bir telefon olarak oldukça da ses getireceği iddia ediliyor.

Vivo V17 Pro fiyatlandırması hakkında hiçbir bilgi yok. Ancak, 422 dolar civarında bir fiyatla tahmin ediliyor. Telefonun aşağıdaki resimde gösterildiği gibi iki renkli sürümde çıkması beklenir.

Vivo V17 Pro’yu çevreleyen söylentiler, 1080 x 2440 piksel çözünürlük, 6.59 inçlik bir süper AMOLED ekrana sahip olacağını öne çıkarıyor. FunTouch OS tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Vivo V17 Pro’nun çift selfie kamera kurulumunda 32 megapiksel ana lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens ve bir çift 2 megapiksel sensörden oluşan dikey dört kamera kurulumuna sahip olacak. Snapdragon 675 mobil platformunun telefonu 6 GB ve 8 GB RAM ile desteklenmesi bekleniyor.