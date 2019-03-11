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Vivo Açılır Çift Selfie Kameralı Telefon Üretecek!

Vivo çığır açacak bir girişimle açılır çift selfie kamerası olan yeni bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor...

By Muhammed Arslan

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Vivo Açılır Çift Selfie Kameralı Telefon Üretecek!

Vivo geçen yıl akıllı telefon dünyasını şaşırtan bir girişimde bulundu – açılır selfie kamerası. İlk örnek ise Vivo Nex akıllı telefonu ile geldi. Yeni tasarım akıllı telefonlara çentiksiz bir ekran kullanımı izni verdi.

Bugün ise ortaya çıkan bazı görseller, Vivo’nun yakın bir zamanda açılır çift selfie kameralı bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini gösteriyor. Bunu da ortaya çıkan patent görselleri daha da net hale getiriyor. Vivo, yakın zamanda Çin’in Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından onayı aldı.

Patent, 23 Mayıs 2018 olarak dosyalandı ve geçtiğimiz hafta 1 Mart’ta onaylandı. Geçen yıl ilk olarak açılır selfie kamerasıVivo Nex kullanırken, sonrasında Vivo X27 serisi ve Vivo V15 gibi şirketin yeni telefonları da aynı tasarımda geldi. Bunlara karşılık açılır çift selfie kamera tasarımının Vivo’dan gelecek amiral gemisi telefon için ayrılabileceği anlaşılıyor.

Vivo Açılır Çift Selfie Kameralı Telefon Üretecek!

Patent dosyalamada bulunan resimler, telefonun Vivo NEX gibi çentiksiz bir ekran tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Telefonun ön görüntüsü, ekranının biraz kalın çene ve daha ince çerçevelerle çevrili olduğunu ön plana çıkarıyor. Ekran AMOLED tipinde olabilir ve bir ekran içi parmak izi okuyucusu ile donatılabilir.

Akıllı telefonun üst kenarının sol üst köşesinde, Vivo Nex’e kıyasla biraz daha geniş açılır kamera ünitesi var. İki kamera sensörüne sahiptir. Bir 3.5mm ses girişi de telefonun üst kenarında var gibi görünüyor. Akıllı telefonun alt kenarında bir SIM tepsisi, bir USB-C bağlantı noktası ve bir harici hoparlör bulunuyor.

KaynakMobielkopen
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