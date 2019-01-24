Bugün erken saatlerde Çinli üretici Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Vivo Apex 2019‘u Pekin’de piyasaya sürdü. Bu amiral gemisi, fiziksel düğmelerin kullanımını tamamen ortadan kaldıran minimalist bir tasarımla geliyor.

Genel olarak donanımlarını göz önünde bulundurursak Vivo Apex 2019, çentiksiz bir ekran kullanıyor ve Qualcomm’un en son çıkan Snapdragon 855 amiral gemisi yonga seti ile destekleniyor. Bu işlemci, 12GB RAM ve 512GB dahili depolama ile destekleniyor. Mika beyazı, titanyum gümüşü, kireç rengi olmak üzere üç renkte satışa sunulacak.

Daha da önemlisi Vivo Apex, dünyanın ilk 5G telefonu oluyor. Daha öncesinde açıklanan bütün telefonlardan en üst seviye RAM‘e sahip. 12GB’lik RAM ise 5G destekli telefonlar arasında bir ilk.

Resmi tanıtıma göre Vivo, 5G Ar-Ge merkezini 2016 yılı başında kurdu. 5G çekirdek teknoloji ve standardizasyon araştırmasına tamamen katıldı ve 2017’de 3GPP 5G standardizasyon araştırma sürecinde en saygın teknoloji şirketlerinden biri haline geldi.0

Vivo Apex 2019 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri 1 - 4

Vivo Apex 2019 Özellikleri

Telefonu ilk defa görenler biraz şaşırabilir. Meizu Zero tamamen kablosuz şarjlara dayanıyor olsa da, Apex modeli de arkada şarj ve veri aktarımı için kullanılan manyetik bir konektör olan MagPort adında bir teknoloji kullanıyor.

Vivo Apex 2019’un 6.39 inçlik AMOLED ekranı var. Ayrıca ses için piezoelektrik bir dönüştürücü yerleştirilmiş ve bu sayede hoparlör ses olarak iki katına çıkar. Selfie kamerası o kadar ince çerçevelerle çevrilidir ki, ekranda onu görmek neredeyse imkansızdır.

Daha ilginç olan özelliği ise, Tam Ekran Parmak İzi Taraması. Bu ne mi oluyor? Ekran da her nereye basarsanız basın, parmak izi sensörü sizi tanıyacak. Kısacası bu onu en gelişmiş ekran parmak izi tarayıcısına sahip olduğunu gösterir.

Meizu‘nun telefonu gibi vivo Apex , yanlardaki standart güç ve ses düğmelerini değiştirmek için kapasitif dokunma ve basınç algılama kombinasyonunu kullanıyor. Bu sayede kesintisiz, düğmesiz bir tasarım koruyarak düğmelerin işlevselliğini elde edersiniz.

Vivo, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi’nde Apex konsept telefonunu sergileyecek. Telefonun fiyatı henüz belli değil. Ancak sergilenme esnasında asıl fiyatının ne olduğunu öğrenmiş olacağız.

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