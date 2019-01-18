Vivo Apex 2019 - Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Vivo, Vivo Apex konsept akıllı telefonunu geçen yıl Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) ilk defa duyurmuştu. Akıllı telefon tam ekran olup, ekran-gövde oranının %98 gibi devasa olacağını ifade etmişti. İlerleyen zamanlarda şirket, Vivo NEX ve en son Vivo NEX Dual deneysel akıllı telefonlarını piyasaya sürdü.

Şimdi ise Çinli şirket, başka bir deneysel akıllı telefon daha başlatmaya hazır. Yeni tanıtımı yapılacak akıllı telefon Vivo Apex 2019 olarak adlandırılacak. Şimdiden şirket, 24 Ocak’ta Çin’de yeni bir akıllı telefon piyasaya sürme hazırlığını yapıyor. Bunu da şirketin paylaştığı poster, 24 Ocak’ta olacağını ortaya çıkardı. Vivo Apex 2019, tasarımında dikkat çekici detayları barındırıyor.

Poster üzerinde yer alan yazı Türkçe’ye aktarıldığında kabaca: “Bir yıl önce Vivo APEX, tam ekran telefonların yeni dünyasını canlandırdı. Bir yıl sonra, #vivo APEX 2019 # geleceği uyandırmak için tekrar gelişti. 24 Ocak’ta görüşürüz. ”

Açıklanan raporlara göre, akıllı telefon “The Waterdrop” olarak kodlanıyor ve herhangi bir çentik, çerçeve veya fiziksel düğme olmadan kavisli bir tasarımla geldiği ortaya çıkıyor. Telefon basınca duyarlı ve jest tabanlı navigasyonlara sahip olabilir. Hafıza yapılandırmasına gelince, telefon 8GB RAM ile gelebilir, ancak şirketin 10GB RAM veya 12GB RAM değişkenini de açıklayabilme olasılığı var.

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Ayrıca akıllı telefonun, Xiaomi ve Oppo‘nun bu hafta başlarında açıkladığı gibi, daha geniş bir alana ve geliştirilmiş sensöre sahip altıncı nesil ekran parmak izi sensörüyle gelmesi bekleniyor. Cihazın, Qualcomm’un 7nm işlem kullanılarak üretilen en yeni Snapdragon 855 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenmesini bekliyoruz.

Şirket bunu henüz teyit etmemiş olsa da, Çinli şirketten 25 Şubat’ta başlayacak olan İspanya’nın Barselona kentindeki 2019 Dünya Konferansında Vivo Apex 2019 akıllı telefonunu sergilemesini bekliyoruz.

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