Vivo, 24 Ocak’ta yani yarın Pekin’de Apex 2019 medya iletişim etkinliğini düzenleyecek. Adından da anlaşılacağı gibi şirket, Vivo Apex 2019 konsept akıllı telefonunu resmen ilan edecek. Ancak genellikle olduğu gibi lansman öncesinde, resmi teknik çizimler, sadece posterlerle kalmayıp yenileri sızdırıldı!

Resmi teknik çizimlere göre, Vivo Apex 2019, Honor Magic akıllı telefonuna benzer bir tasarıma sahip olacak. Bunun dışında, iddia edilen resmi teknik çizimler akıllı telefonun orijinal tam ekran tasarım kullanacağını gösteriyor.

Selfie kamerası alt ve üst kenarlarda görünmüyor. Bu yüzden, bu telefonun önceki modele benzer bir şekilde açılır selfie kamera tasarımına sahip olduğu düşüncesini uyandırıyor. Telefonun genel şekli nispeten yuvarlak.

Akıllı telefonun teknik çizimlerin her hangi bir tuşun yer almaması, Meizu Zero modeline benzer şekilde yeni bir akımın başladığını söyleyebiliriz. Yani 2019 yılının fiziksel düğmelere sahip olmayan akıllı telefonların devri olması oldukça muhtemel.

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Öte yandan, Vivo Apex bir konsept telefonu olacak ve belki de son sürüm olduğu için bu şekilde farklı olabilir. Akıllı telefonun hemen her yönden farklı olması, yenilikçi bir özellik olarak Vivo’yu daha da ön saflara yerleştirebilir. Şimdilik gözler yarın yapılacak olan etkinlikte.