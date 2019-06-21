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Vivo Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Daha Geniş Görüş Açısı Sunacak!

3D olarak 110 inç görüş açısı sunacak olan Vivo AR Gözlükleri, önümüzdeki hafta tanıtılacak...

By Muhammed Arslan

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Vivo Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Daha Geniş Görüş Açısı Sunacak!

MWC Shanghai etkinliğinin 26 Haziran – 29 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Küresel markaların ürünlerini görebildiğimiz MWC Barcelona’nın aksine, MWC Shanghai özellikle Çin teknoloji sektörüne odaklanacak.

Oppo, dünyanın altı kameralı ilk akıllı telefonunu MWC Shanghai’da tanıtacak. Öte yandan, Vivo ilk ticari 5G akıllı telefonunu duyuracak. Daha öncesinde şirket Vivo APEX 2019 modelini bu yılın başlarında açıkladı. 5G desteği ile geldi, ancak bu sadece bir konsept cihazıydı.

Bugün ise şirketin aynı zamanda ilk AR Gözlüklerini piyasaya süreceği ortaya çıktı. Vivo AR Gözlükleri, belli bir mesafeden 3D olarak 110 inç görüş açısı sunacak. Şu an itibariyle, bu AR Gözlükleri hakkında fazla bilgi yok.

Apple Glasses İle İlgili Bir Patent Daha Alındı!

Apple ve Huawei gibi diğer büyük akıllı telefon üreticilerinin de AR Gözlük üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak bu markaların hiçbirinden resmi bir onay gelmedi. Barselona’daki MWC 2017’de Vivo, çentik veya çerçeve olmayan tam ekranlı bir ekrana ve açılır bir selfie kamerasına sahip olan APEX konsept akıllı telefonunu tanıttı. Şimdi ise bu duruma daha iyi bir çözüm buldu.

Vivo ayrıca ekran içi parmak izi tarayıcı çözümü sunan ilk akıllı telefon markası. Yaklaşan Vivo AR Gözlükleri ile şirketin yeni yenilikçi özellikler getirmesi bekleniyor. Şirketin AR donanım segmentindeki ilk adımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor.

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