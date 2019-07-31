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Vivo Çift Ekranlı Telefon Üretmeye Devam Ediyor!

Vivo, yenilikçi telefonları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor...

By Muhammed Arslan

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2018 yılının sonunda Vivo, Vivo NEX Dual Display akıllı telefonunu daha önce görülmemiş bir tasarımla piyasaya sürdü. Adından da anlaşılacağı gibi, arka tarafında ek bir ekran ile geldi. Buna ek olarak şirket Eylül 2018’de farklı bir tasarımla tekrar patent başvurusunda bulundu. LetsGoDigital, tarafından paylaşılan patent Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından onaylandı.

Aşağıdaki görüntülerde görülebileceği gibi, A ve B modeli, yeni nesil çift ekranlı Vivo telefon tasarımlarını gösteriyor. Vivo NEX Dual Display akıllı telefonu gibi, A ve B modellerinin her ikisi de ön panelde boydan boya ekranla donatılmıştır. Ancak, farklı arka tasarımlarla donatılmıştır.

A modelinde, NEX Dual Display telefonunda bulunan Lunar Ring LED’ine benzer RGB aydınlatmalı O-ring LED bulunuyor. Lunar Ring, ikinci ekranın sol üst kısmına yerleştirilir. Yarım kısmı ekrana gömülüdür.

Vivo Çift Ekranlı Telefon Üretmeye Devam Ediyor!

B modelinde, ikinci ekranın sağ üst tarafına doğru yerleştirilmiş daha küçük, oval şekilli bir LED halka bulunur. Kamera sensörleri halkanın içine yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Vivo Çift Ekranlı Telefon Üretmeye Devam Ediyor!

NEX Dual Display telefon gibi, A ve B modelindeki çift ekranlı telefon tasarımları öne bakan kameralara sahip değildir. Ön taraftaki çentiksiz tasarım, her iki telefonun da son derece yüksek bir ekran / gövde oranı sunmasını sağlayacak. Her iki modeldeki ön göstergede ekran içi parmak izi okuyucusu bulunabilir.

KaynakLetsGoDigital
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