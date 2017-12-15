Vivo Ekranda Parmak İzi Okuyuculu İlk Telefona Sahip Olacak!

Synaptics firması kısa süre önce dünyada bir ilk olacak ekranda parmak izi okuyuculu telefon modelini duyurdu.

Yeni bir ekran kartı ile parmak izi tarayıcısını Samsung ya da tanıdık bir markada olacağını düşünüyorsanız yanıldınız. Ekranda parmak izi algılayıcılı ilk telefonun aslında Vivo markasına ait olacağı açıklandı. Bilgiler Forbes dergisi yazarlarından Patrick Moorhead adlı şahsın Twitter hesabından geldi.

Synaptics firması aynı zamanda ekranda parmak izi okuyuculu ilk telefonun 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağını duyurdu.

Galaxy S9‘da görme ihtimalimizin suya düşmesi biraz hayal kırıklığına uğrattı doğrusu. Çinli Vivo markası OnePlus markalarına sahip dev şirket BBK Electronics ana şirketinin bir parçası. OnePlus markasını çok iyi tanıyorsunuz tabi ama gerçek şu ki 3 markanın aralarında en küçüğü OnePlus markasıdır. Ekran üzeri parmak okuyucusunu‘da görme ihtimalimizin suya düşmesi biraz hayal kırıklığına uğrattı doğrusu. Çinlimarkası Oppo vemarkalarına sahip dev şirketana şirketinin bir parçası.markasını çok iyi tanıyorsunuz tabi ama gerçek şu ki 3 markanın aralarında en küçüğümarkasıdır.

Yeni ekrandaki parmak izi sensörü AMOLED ekranın altına yerleştirilen küçük bir CMOS aygıtıdır. Parmak izi tarayıcının parmak yansımalarını okuyabilmesi için parmağın aydınlatılması gerektiği gayet açık. Bu yansımayı yaratmak için ekranın o kısmında bir parmak izi ışığı görünecek. Böylece parmak izini ekrandan alacak. Synaptics firması yeni parmak izi tarayıcının çok tutumlu olduğunu ve yalnızca 80mA güç tükettiğini söylüyor. Bakalım pil ömrüne ne kadar bir etki yaratacak. Merakla bekliyoruz.