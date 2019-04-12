Vivo iQOO, 12GB RAM ve 128GB Hafızayla Geliyor

Vivo iQOO daha önce 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB ve 12GB/256GB kapasiteli olarak tanıtılmıştı. Bugün, şirket bu akıllı telefonun beşinci versiyonunu, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte tanıttı.

Bu yeni model yaklaşık 550 $ seviyesinde bir fiyatla ve 14 Nisan’dan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Ve diğer sürümlerin aksine, bu sadece tek renkte olacak – Elektrik Mavisi.

Vivo iQOO bir oyun akıllı telefonudur ve kasasının altında Snapdragon 855 işlemcisi bulunur. 6.41 inçlik bir AMOLED ekran etrafında inşa edilmiştir ve arkasında 12MP ana, 13MP ultra geniş ve 2MP derinlik sensör ünitelerinden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahiptir. Akıllı telefon, 44W hızlı şarj desteğiyle 4.000 mAh bataryaya sahiptir.

Ayrıca bu telefon diğer oyun telefonlarının aksine 157.7 x 75.2 x 8.5 mm gibi daha iddialı ölçülere sahiptir.